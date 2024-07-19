Приват24 за кордоном — біженці нарікають на проблеми з доступом до застосунку

Застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські біженці, які є клієнтами державного "ПриватБанку", скаржаться на регулярне блокування входу до мобільного застосунку "Приват24" та непрофесійну підтримку в онлайн-чаті. У фінустанові опублікували алгоритм дій у таких випадках.

Про це йдеться на спеціалізованому сайті Minfin, де клієнти банків можуть залишати скарги та відгуки.

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Проблеми з входом у Приват24 за кордоном

Як розповіла одна з клієнток фінустанови, вона перебуває за кордоном. Щороку спостерігається блокування входу до Приват24. При цьому під час проходження авторизації застосунок показує помилку, а робот в чаті не розуміє проблеми.

Вона нарікає вкрай погану можливість комунікації з представниками банку на випадок проблем.

"Я рік закордоном, тому не можу прийти фізично у відділення банку для вирішення проблеми. Підтримка в онлайн чаті вкрай непрофесійна: неможливо заказати зворотній онлайн-дзвінок або посилання на вхід до Приват24. Блокується вхід до Приват24 регулярно раз на рік. Авторизацію пройти неможливо, робот не розуміє проблеми. Декілька раз дзвонила, але в підтримці посилають до онлайн чату, в якому за цілий день і багаторазове посилання на онлайн перевірку фото з паспортом, результатів не дає. Оператор не підключається, робот не розуміє. Замкнуте коло", — йдеться у скарзі.

Клієнта банку зауважила, що ніхто з банку не може допомогти, звернулась зі скаргою до Національного банку України (НБУ). На такий крок пішла, оскільки на картку, до якої втрачено доступ, має надходити пенсійна виплата.

"До кого ще звертатись? Я не можу отримувати свою пенсію, тому що заблокований вхід до Приватбанку, в якому прив’язана моя пенсійна карта. Поміняти свою карту на інший банк онлайн на порталі ПФУ в електронному звернені теж не можу, тому що не можу підписати документи і не маю нового електронного підпису, а сформований рік тому в Приват24 вже не дійсний. Рік тому ще можна було зв'язатись з банком по відеозв'язку для підтвердження особи. Зараз такої опції нема", — додала біженка.

Пояснення ПриватБанку щодо входу в застосунок

Як зазначили у фінустанові, клієнтам доступний надійний канал зв'язку з ПриватБанком.

Зокрема, громадяни можуть звернутися в чат-онлайн на офіційному сайті банківської установи. Там представники банку доступні 24/7.

"Для вас фахівці працюють 24/7 та з радістю допоможуть вирішити питання. Для зручності та заощадження вашого часу, при зверненні в підтримку, рекомендуємо описати ваше питання у повному обсязі текстом та далі діяти по підказкам бота, щоб підключитись до оператора", — додали у ПриватБанку.

Скарга клієнта. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що клієнт держфінустанови "ПриватБанк" звернувся у поліцію через часткове блокування рахунків на основі конфіденційних даних. Стверджує, що банк протиправно отримав інформацію з реєстрів Міністерства внутрішніх справ.

Також ми писали, що у ПриватБанку вирішили до кінця поточного року продати споживчі кредити клієнтів минулих років. У планах — розпродати права вимоги за портфелем карткових кредитів на загальну суму боргу 4,8 млрд гривень.