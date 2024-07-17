ПриватБанк заблокував рахунки на основі конфіденційних даних — клієнти звернулись у поліцію

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт держфінустанови "ПриватБанк" звернувся у поліцію через часткове блокування рахунків на основі конфіденційних даних. Стверджує, що банк протиправно отримав інформацію з реєстрів Міністерства внутрішніх справ.

Про це йдеться на порталі Minfin, де клієнти банків можуть залишати скарги та відгуки.

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Як розповів один із клієнтів фінустанови, ПриватБанк обмежив обслуговування в банку. При цьому причину такого рішення вдалося дізнатися не одразу. Лише згодом виявилось, щоб банк послався у таких діях на притягнення клієнта до кримінальної відповідальності, що сталося кілька десятків років тому.

"Зайшовши до особистого кабінету у Приват 24 в розділ "цінні папери" я виявив червоний напис про те, що моє обслуговування в банку обмежене і пораду звернутися за номером 3700. Оператор контакт-центру підтвердив, що обмеження дійсно є, але які і через що повідомити відмовився. Лише згодом мені самостійно вдалося вияснити, що це обмеження 1.2 за їхнім кодифікатором, а саме — через те, що десятки років тому я притягувався до кримінальної відповідальності", — повідомив українець.

Чоловік зазначив, що питанням, як і де служба безпеки філіалу банку в Полтавській області могла отримати відповідну інформацію та ще й використати її на шкоду клієнту — з'ясують правоохоронці, куди одразу подав заяву.

"У банку немає і не може бути доступу законним шляхом до таких реєстрів МВС, а отже, це злочинна діяльність, до якої, це очевидно, причетні діючі працівники поліції, маючи від цього неправомірну винагороду", — написав громадянин.

Він зауважив, що вже кілька років займається фінансовими операціями з цінними паперами, однак через обмеження від банку це стало неможливо.

"Не перший рік займаюсь операціями з цінними паперами, а тепер не можу через уведені обмеження ні купити, ні продати свої облігації, через що вже поніс певні матеріальні збитки, не говорячи про моральні. Та й цікаво — яким чином наявність судимості в громадян може обмежити їх право на проведення законних фінансових операцій? От вам і недоторканність приватного життя, от вам і використання персональної інформації як кому заманеться, от і конституційні права і свободи громадян, які на практиці є тільки міфом", — додав клієнт банку.

Відповідь ПриватБанку клієнту

У ПриватБанку відповіли на відгук, зазначивши, що спеціалісти перевірять відповідну інформацію, однак за результатами розгляду ситуації зв'яжуться у приватному порядку.

Скарга клієнта. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк вирішив до кінця поточного року продати споживчі кредити клієнтів попередніх років. У планах — розпродати права вимоги за портфелем карткових кредитів на загальну суму боргу 4,8 млрд гривень.

Також писали, що ПриватБанк має намір убезпечити платежі своїх клієнтів. Банк став партнером кампанії з платіжної безпеки #КібербезпекаФінансів, що реалізують Національний банк та Дежспецзв’язку.