Льготы на кредиты — в ПриватБанке объяснили, кто из военных имеет право

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали, при каких условиях военнослужащим не начисляются пеня за невыполнение обязательств перед банком, а также проценты за пользование кредитом. Некоторые украинские бойцы утверждают, что им отказывают в этом.

Об этом сообщается на портале "Минфин".

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Как говорится в сообщении, военный обратился в отделение банка с просьбой отменить начисление пени за невыполнение обязательств перед банком и процентов на время военной службы. Сам он пошел служить в армию по контракту три месяца назад, однако представители финучреждения отказали, поскольку при таких условиях якобы соответствующее право не предусматривается.

"Обратился в Приват для предоставления военнослужащему кредитных каникул на время службы. Услышал отказ по причине, что я контрактник, а не мобилизованный и у меня нет УБД. УБД у меня нет, потому что я служу еще только 3 месяца (2 из которых учебный центр). Делаем выводы — пошел добровольно защищать страну — тебе ничего не предполагается. Упаковали в бус — можешь оформлять", — говорится в обращении.

Жалоба. Источник: Минфин

Объяснение ПриватБанка по отмене пени и процентов по кредиту

В банке отреагировали на обращение, отметив, что соответствующий вопрос регулируется п. 15 ст. 14 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Согласно ему, штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед финучреждением, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, в частности, военным, принимавшим или продолжающим участвовать в антитеррористической операции, или в сдерживании вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, и других мерах, необходимых для обеспечения обороны страны.

При этом неначисление применяется за период прохождения ими военной службы, однако не более длительности особого периода.

Также соответствующее право имеют и жены (мужья) таких военных на все время прохождения ими службы (с момента вступления закона в силу — 18 мая 2024 года).

От военнослужащих ждут такой пакет документов:

удостоверение участника боевых действий/удостоверение лица с инвалидностью в результате войны (выданное после 18 марта 2014 года);

один из документов, подтверждающий период прохождения военной службы: это может быть военный билет, выписка из приказа, контракт на службу; справка по форме 5 (или другая форма), где указан период прохождения службы бойцом.

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке НБУ нашел во время проверки нарушения законодательства. Поэтому регулятор выписал штраф на почти 2 млн грн.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке сообщили, что изъятые или забытые в его банкоматах карты не возвращаются владельцам. Это касается также карт, которые были выпущены другим финучреждением.