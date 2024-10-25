ПриватБанк отримав штраф від НБУ — з нього стягнуть 1,7 млн грн

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" регулятор виявив під час перевірки серйозні порушення законодавства. У зв'язку з цим йому виписали штраф на майже 2 млн гривень.

Про це інформує пресцентр Національного банку України (НБУ).

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Що порушив ПриватБанк

Як зазначається у рішення Центробанку, під час здійснення чергового моніторингу роботи банків на фінансовому ринку фахівці виявили кілька порушників, які не виконували вимоги законодавства. Серед них виявився державний банк.

Так, під час здійснення планового виїзного моніторингу НБУ знайшов певні невідповідності. Зокрема, фахівці зафіксували порушення банком законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій.

Через це банк має сплатити штраф — 1,7 млн гривень.

Покарання інших порушників

Окрім того, Нацбанк знайшов порушення в ТОВ "Універсальний Дата Центр". Йому також виписали штраф. Йдеться про несвоєчасне надання звітності щодо діяльності на платіжному ринку за червень поточного року. Йому доведеться віддати 170 тис. гривень.

Ці рішення ухвалили в рамках виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури і вони вже набрали чинності.

"Сплатити штрафи установи зобов'язані упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк заблокував рахунок клієнту за користування терміналом. Він часто оплачував комунпослуги та штрафи.

Також ми писали, що ПриватБанк вимагав з клієнтки розрахунку за заборгованість за кредитом у 120 тис. гривень. Кошти вкрали шахраї, проте суд виніс неочікуване рішення.