Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ПриватБанк уточнил, почему без подробных объяснений блокирует операции arrow

ПриватБанк уточнил, почему без подробных объяснений блокирует операции

31 июля 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк блокирует операции — известно, почему не раскрывают критерии проверки
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В госфинучреждении "ПриватБанк" объяснили, почему не разглашают детали блокировки определенных финансовых операций, а только ставят перед фактом. Все платежи проходят дополнительную проверку в службе безопасности.

Об этом говорится в ответе банка на портале Минфин.

Читайте также:

Блокировка осуществления платежей в ПриватБанке

Объяснение обнародовали в ответ на жалобу клиентки о блокировке счета. Женщина рассказала, что после актуализации своих личных данных в приложении "Приват24" хотела осуществить перевод незначительной суммы, однако ей заблокировали приложение, возможность общаться с оператором и верификации по паспорту.

"26.07.2024 г. я актуализировала свои личные данные в приложении Приват24, открыла карточку UnionPay, осуществила перевод со своей карты другого банка в размере 200 грн, после чего мне было заблокировано приложение через "Vy zdiisnyly operatsiiu, yaka vymahaie dodatkovzhonia. Чат-бот не позволяет пообщаться с оператором из-за того, что я не могу пройти верификацию со своим паспортом (с которым я актуализировала свои данные пару часов раньше, парадокс) из-за плохого качества фото на сайте Приват24. По предложенному номеру +380 (73) 716 11 31 для международных звонков набирала три раза, обратной связи нет", — говорится в жалобе.

Причины содержания в тайне критериев проверки операций

В ПриватБанке объяснили, что любой платеж, который производится с карты, может проходить дополнительную проверку в службе безопасности. Она принимает решение: проводить платеж или нет. Если его сблокировали, то это значит, что его расценили как высокорисковый.

В то же время, в банке отметили, что то, по каким критериям проводятся проверки, не сообщают специально. Причины этого кроются в том, чтобы не дать возможности обойти соответствующие ограничения.

Специалисты банка посоветовали на главном сайте банка по ссылке  ознакомиться с условиями и правилами.

"...в условиях и правилах указано: 2.1.4.4.2. Клиент дает свое согласие, что Банк может блокировать возможность пользования Картой при осуществлении рисковости операций, а так же на основании внутренних процедур Банка и операционных правил международных платежных систем", — говорится в сообщении.

В финучреждении добавили, что для удобства и сбережения времени во время обращения в поддержке можно выбрать вопросы в автоматизированной форме, где можно получить ответ, чтобы описать вопрос в полном объеме и далее действовать по подсказкам помощника.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба клиента. Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на то, что банк зарабатывает на донатах для украинской армии, взимая комиссию по услуге "Конверт". В то время как в рекламе указывается, что это — хороший и удобный способ собирать донаты.

Ранее мы писали, что ПриватБанк продолжает практику лишения украинцев доступа к деньгам на собственных картах. При этом блокировка счета без каких-либо объяснений может постигнуть даже клиентов, находящихся за границей, оставив без средств к существованию.

ПриватБанк банки банковские карты проверки финансы счета арест блокирование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом