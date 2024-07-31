ПриватБанк блокирует операции — известно, почему не раскрывают критерии проверки

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" объяснили, почему не разглашают детали блокировки определенных финансовых операций, а только ставят перед фактом. Все платежи проходят дополнительную проверку в службе безопасности.

Об этом говорится в ответе банка на портале Минфин.

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Блокировка осуществления платежей в ПриватБанке

Объяснение обнародовали в ответ на жалобу клиентки о блокировке счета. Женщина рассказала, что после актуализации своих личных данных в приложении "Приват24" хотела осуществить перевод незначительной суммы, однако ей заблокировали приложение, возможность общаться с оператором и верификации по паспорту.

"26.07.2024 г. я актуализировала свои личные данные в приложении Приват24, открыла карточку UnionPay, осуществила перевод со своей карты другого банка в размере 200 грн, после чего мне было заблокировано приложение через "Vy zdiisnyly operatsiiu, yaka vymahaie dodatkovzhonia. Чат-бот не позволяет пообщаться с оператором из-за того, что я не могу пройти верификацию со своим паспортом (с которым я актуализировала свои данные пару часов раньше, парадокс) из-за плохого качества фото на сайте Приват24. По предложенному номеру +380 (73) 716 11 31 для международных звонков набирала три раза, обратной связи нет", — говорится в жалобе.

Причины содержания в тайне критериев проверки операций

В ПриватБанке объяснили, что любой платеж, который производится с карты, может проходить дополнительную проверку в службе безопасности. Она принимает решение: проводить платеж или нет. Если его сблокировали, то это значит, что его расценили как высокорисковый.

В то же время, в банке отметили, что то, по каким критериям проводятся проверки, не сообщают специально. Причины этого кроются в том, чтобы не дать возможности обойти соответствующие ограничения.

Специалисты банка посоветовали на главном сайте банка по ссылке ознакомиться с условиями и правилами.

"...в условиях и правилах указано: 2.1.4.4.2. Клиент дает свое согласие, что Банк может блокировать возможность пользования Картой при осуществлении рисковости операций, а так же на основании внутренних процедур Банка и операционных правил международных платежных систем", — говорится в сообщении.

В финучреждении добавили, что для удобства и сбережения времени во время обращения в поддержке можно выбрать вопросы в автоматизированной форме, где можно получить ответ, чтобы описать вопрос в полном объеме и далее действовать по подсказкам помощника.

Жалоба клиента. Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на то, что банк зарабатывает на донатах для украинской армии, взимая комиссию по услуге "Конверт". В то время как в рекламе указывается, что это — хороший и удобный способ собирать донаты.

Ранее мы писали, что ПриватБанк продолжает практику лишения украинцев доступа к деньгам на собственных картах. При этом блокировка счета без каких-либо объяснений может постигнуть даже клиентов, находящихся за границей, оставив без средств к существованию.