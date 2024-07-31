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ПриватБанк уточнив, чому без детальних пояснень блокує операції

31 липня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк блокує операції — відомо, чому не розкривають критерії перевірки
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У держфінустанові "ПриватБанк" пояснили, чому не розголошують деталі блокування певних фінансових операцій, а лише ставлять перед фактом. Всі платежі проходять додаткову перевірку в службі безпеки.

Про це йдеться у відповіді банку на порталі Мінфін.

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Пояснення оприлюднили у відповідь на скаргу клієнтки про блокування рахунку. Жінка розповіла, що після актуалізації своїх особистих даних застосунку "Приват24" хотіла здійснити переказ незначної суми, однак їй заблокували застосунок, можливість спілкуватися з оператором та здійснення верифікації за паспортом.

"26.07.2024 р. я актуалізувала свої особисті дані в додатку Приват24, відкрила картку UnionPay, здійснила переказ зі своєї картки іншого банку у розмірі 200 грн, після чого мені було заблоковано додаток через "Vy zdiisnyly operatsiiu, yaka vymahaie dodatkovoho pidtverdzhennia". Чат-бот не дає змоги поспілкуватися з оператором через те, що я не можу пройти верифікацію зі своїм паспортом (з яким я актуалізувала свої дані пару годин раніше, парадокс) через погану якість фото на сайті Приват24. По запропонованому номеру +380 (73) 716 11 31 для міжнародних дзвінків набирала три рази, зворотнього звʼязку немає", — йдеться у скарзі.

Причини тримання у таємниці критеріїв перевірки операцій

У ПриватБанку пояснили, що будь-який платіж, який здійснюється з картки, може проходити додаткову перевірку в службі безпеки. Вона ухвалює рішення: проводити платіж чи ні. Якщо його зблокували, то це означає, що його розцінили, як високоризиковий.

Водночас, у банку зауважили, що те, за якими критеріями проводяться перевірки, не повідомляють спеціально. Причини цього криються у тому, щоб не дати можливості обійти відповідні обмеження.

Фахівці порадили на головному сайті банку за посиланням ознайомитися з умовами та правилами.

"...в умовах та правилах зазначено: 2.1.4.4.2. Клієнт дає свою згоду, що Банк може блокувати можливість користування Картки при здійсненні ризиковості операцій, а так само на підставі внутрішніх процедур Банку та операційних правил міжнародних платіжних систем", — йдеться у повідомленні.

У фінустанові додали, що для зручності та заощадження часу під час звернення у підтримку варто обрати питання в автоматизованій формі, де одразу можна отримати відповідь, щоб описати питання у повному обсязі та далі діяти за підказками помічника.

 

ПриватБанк скарги
Скарга клієнта. Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться на те, що банк заробляє на донатах для української армії, стягуючи комісію за послугою "Конверт". Тоді як у рекламі вказується, що це — гарний та зручний спосіб збирати донати.

Раніше ми писали, що ПриватБанк продовжує практику позбавлення українців доступу до грошей на власних картках. При цьому блокування рахунку без жодних пояснень може спіткати навіть клієнтів, які перебувають за кордоном, залишивши без коштів до існування.

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