ПриватБанк блокує картки українців за кордоном — кого залишають без грошей

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" продовжує практику позбавлення українців доступу до грошей на власних картках. При цьому блокування рахунку без жодних пояснень може спіткати навіть клієнтів, які перебувають за кордоном, залишивши без коштів до існування.

Про це йдеться в одній зі скарг на роботу банку на порталі Minfin.

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Детальніше про блокування рахунків біженцям

Як зазначається у повідомленні, одна з клієнток, яка перебуває за кордоном і користувалася послугами банку доволі давно, одного дня зіткнулася з блокуванням рахунку. Попереджень та пояснень такого рішення від фінустанови не отримувала.

Йдеться про рахунок фізособи-підприємця. Жінка стверджує, що ніколи не мала проблем зі сплатою податків.

"Обходьте цей банк! Я досі у шоці! Я була клієнтом цього банку не знаю скільки років, у мене ФОП, плачу податки щомісяця, і тут просто так без попередження блокування карт, грошей і всього на рахунку з наклепом про те, що я шахрай, хоча всі документи у мене є на руках, і коли я сказала, що можу їх хоч зараз відправити, їх ніхто не захотів приймати!", — йдеться скарзі.

Українка зауважила, що банк мав сміливість залишити людину, яка перебуває за кордоном, без карт, грошей та рахунків. Фінустанова не рахується з клієнтами, не запитує документів, а ставить перед фактом.

"Нікому не рекомендую до співпраці, не зберігайте там ваші гроші, залишитеся без них, а захочете вивести в інший банк — ще купа проблем, враховуючи той факт, що я не перебуваю в країні і ось так залишити людину без карт, грошей, рахунків, без яких або попереджень, це ще треба мати совість! А головне, там взагалі все одно є у вас документи чи ні, банк прийняв рішення закрити вам рахунок — на вашу думку взагалі ніхто рахуватися не буде, ось таке ставлення до клієнтів!", — наголосила клієнтка.

Відповідь ПриватБанку

Представники ПриватБанку відреагували на скаргу, однак вирішили не виносити проблему на загал. Порадили звернутися в особисті повідомлення.

"На жаль, за даними, вказаними у відгуку, нам не вдалось ідентифікувати вас, як клієнта Банку. Вже звертаємось до вас у особисті повідомлення, для того, аби уточнити ваш контактний номер телефону та деталі ситуації", — йдеться у повідомленні.

Скарга клієнта. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка ПриватБанку розповіла про те, що банк безпідставно знизив її кредитний ліміт. Коли вона звернулася до служби підтримки, фахівці повідомили, що причиною зменшення коштів на кредитці став кредит колишнього чоловіка клієнтки.

Також писали, що клієнти ПриватБанку скаржаться на те, що банк заробляє на донатах для української армії, стягуючи комісію за послугою "Конверт". Тоді як у рекламі вказується, що це — гарний та зручний спосіб збирати донати.