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ПриватБанк усовершенствовал мобильные банкоматы — что изменилось

19 августа 2024 09:24
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк расширил возможности мобильных банкоматов — детали
Мобильный банкомат ПриватБанка. Фото: privatbank.ua
Ксения Симонова - Редактор

Государственное финучреждение "ПриватБанк" усовершенствовало мобильные банкоматы, предназначенные для предоставления доступа к банковским услугам в отдаленных населенных пунктах. Теперь такие устройства смогут автономно работать до 24 часов.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

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Подробнее о новых мобильных банкоматах ПриватБанка

Как отмечают в банке, в конце августа текущего года в отдаленных регионах Черниговской области заработает усовершенствованная версия мобильного банкомата.

"ПриватБанк запускает новую версию мобильного банкомата, который может автономно функционировать до 24 часов... Новый комплекс способен обеспечить до 24 часов автономной работы даже в самых отдаленных населенных пунктах", — говорится в сообщении.

По словам члена правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, фиксируют рост спроса на услуги таких банкоматов в прифронтовых регионах. Поскольку в течение двух месяцев количество пользователей мобильного банкомата выросло втрое, ПриватБанк решил продолжать работу над этим социальным проектом.

 

Приватбанк
Мобильный банкомат. Источник: ПриватБанк

Летом банк наладил эффективное сотрудничество с местными общинами, которые доносят информацию населению относительно графиков работы мобильного банкомата.

В планах — обеспечение работы такого комплекса не только населения регионов, где нет банковской инфраструктуры, но и военных в тыловых районах, не имеющих доступа к банкоматам.

Мобильный банкомат имеет самые высокие стандарты безопасности для клиентов и сотрудников банка.

Обеспечить автономность такого автомобиля удалось благодаря установке:

  • комплекса солнечных панелей;
  • аккумуляторов;
  • системы спутникового Интернета;
  • других инженерных решений.

Какие услуги доступны в мобильном банкомате

В банке напоминают, какие банковские услуги доступны от ресайкл-модели банкомата:

  • выдача наличных денег;
  • осуществление платежей и переводов;
  • оформление депозитов;
  • погашение кредитов;
  • страхование.

Актуальная информация о работе банка в условиях военного положения и карта работающих отделений, банкоматов и терминалов самообслуживания доступна по следующей ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в госфинучреждении ПриватБанк отказали обменять средства женщине, которая пришла за этой услугой в одно из отделений. По ее словам, сотрудница банка отказалась от обслуживания.

Также мы писали, что ПриватБанк предлагает своим клиентам вдвое пониженные тарифы. Речь идет об осуществлении денежных переводов с валютных карточек на зарубежные карты во всем мире.

ПриватБанк кредиты банки банкоматы денежные переводы депозиты финансы услуги

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