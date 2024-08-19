Відмова від обслуговування в ПриватБанку — чому співробітники не обмінюють кошти

ПриватБанк відмовляє у обміні грошіей клієнтам — яка причина
У держфінустанові ПриватБанк відмовили обміняти кошти жінці, яка прийшла за цією послугою до одного з відділеннь. За її словами, співробітниця банку відмовилася від обслуговування.
Про це йдеться на порталі Finance.ua, де можна залишати відгуки.
Деталі скарги
Жінка написала, що прийшла до відділення ПриватБанку, щоб розміняти гроші, проте співробітниця відмовилась надавати послуги та пояснила це тим, що жінка не є клієнткою банку.
Чи можна обміняти кошти
Новини.LIVE дізналися, чи можливий обмін коштів у відділеннях ПриватБанку громадянам, які не є клієнтами банку. Співробітник фінустанови повідомив, що розміняти гроші, а також обміняти валюту у ПриватБанку можуть всі бажаючі. Для цього потрібно пред'явити свій паспорт співробітнику відділення. Реєструватися в банку для обміну коштів не потрібно.
Що ще треба знати
Нагадаємо, українські громадяни зберігають у банківських установах майже 1,3 трлн гривень. Відомо, яким банкам довіряють гроші у 2024 році.
Ми також писали, що державний ПриватБанк у 2016 році заблокував рахунок клієнтки через підозру на шахрайство. Хоча вона стверджує, що всі збитки були виплачені, доступ до рахунку не відновили, попри обіцянки банку.
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