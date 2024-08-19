Відмова від обслуговування в ПриватБанку — чому співробітники не обмінюють кошти

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові ПриватБанк відмовили обміняти кошти жінці, яка прийшла за цією послугою до одного з відділеннь. За її словами, співробітниця банку відмовилася від обслуговування.

Про це йдеться на порталі Finance.ua, де можна залишати відгуки.

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Жінка написала, що прийшла до відділення ПриватБанку, щоб розміняти гроші, проте співробітниця відмовилась надавати послуги та пояснила це тим, що жінка не є клієнткою банку.

Джерело: скриншот

Чи можна обміняти кошти

Новини.LIVE дізналися, чи можливий обмін коштів у відділеннях ПриватБанку громадянам, які не є клієнтами банку. Співробітник фінустанови повідомив, що розміняти гроші, а також обміняти валюту у ПриватБанку можуть всі бажаючі. Для цього потрібно пред'явити свій паспорт співробітнику відділення. Реєструватися в банку для обміну коштів не потрібно.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українські громадяни зберігають у банківських установах майже 1,3 трлн гривень. Відомо, яким банкам довіряють гроші у 2024 році.

Ми також писали, що державний ПриватБанк у 2016 році заблокував рахунок клієнтки через підозру на шахрайство. Хоча вона стверджує, що всі збитки були виплачені, доступ до рахунку не відновили, попри обіцянки банку.