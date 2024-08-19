ПриватБанк розширив можливості мобільних банкоматів — деталі

Мобільний банкомат ПриватБанку. Фото: privatbank.ua

Державна фінустанова "ПриватБанк" удосконалила мобільні банкомати, призначені для надання доступу до банківських послуг у найвіддаленіших населених пунктах. Тепер такі пристрої зможуть автономно функціонувати до 24 годин.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

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Як зазначають у банку, наприкінці серпня поточного року у віддалених регіонах Чернігівської області запрацює удосконалена версія мобільного банкомату.

"ПриватБанк запускає нову версію мобільного банкомату, який може автономно функціонувати до 24 годин... Новий комплекс здатен забезпечити до 24 години автономної роботи навіть у найвіддаленіших населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, фіксують зростання попиту на послуги таких банкоматів у прифронтових регіонах. Оскільки протягом двох місяців кількість користувачів мобільного банкомата зросла втричі, ПриватБанк вирішив продовжувати роботу над цим соціальним проєктом.

Мобільний банкомат. Джерело: ПриватБанк

Влітку банк налагодив ефективну співпрацю з місцевими громадами, які доносять інформацію до населення щодо графіків роботи мобільного банкомату.

У планах — забезпечення роботи такого комплексу не лише населення регіонів, де немає банківської інфраструктури, а й військових в тилових районах, які не мають доступу до банкоматів.

Мобільний банкомат має найвищі стандарти безпеки для клієнтів та співробітників банку.

Забезпечити автономність такого автомобіля вдалося завдяки встановленню:

комплексу сонячних панелей;

акумуляторів;

системи супутникового інтернету;

інших інженерних рішень.

Які послуги доступні у мобільному банкоматі

У банку нагадують, які банківські послуги доступні від ресайкл-моделі банкомату:

видача готівки;

здійснення платежів та переказів;

оформлення депозитів;

погашення кредитів;

страхування.

Актуальна інформація про роботу банку в умовах воєнного стану та мапа працюючих відділень, банкоматів та терміналів самообслуговування доступна за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у держфінустанові ПриватБанк відмовили обміняти кошти жінці, яка прийшла за цією послугою до одного з відділень. За її словами, співробітниця банку відмовилася від обслуговування.

Також ми писали, що ПриватБанк пропонує своїм клієнтам удвічі знижені тарифи. Йдеться про здійснення грошових переказів з валютних карток на закордонні картки в усьому світі.