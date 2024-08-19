Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow ПриватБанк удосконалив мобільні банкомати — що змінилось arrow

ПриватБанк удосконалив мобільні банкомати — що змінилось

19 серпня 2024 09:24
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк розширив можливості мобільних банкоматів — деталі
Мобільний банкомат ПриватБанку. Фото: privatbank.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінустанова "ПриватБанк" удосконалила мобільні банкомати, призначені для надання доступу до банківських послуг у найвіддаленіших населених пунктах. Тепер такі пристрої зможуть автономно функціонувати до 24 годин.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

Читайте також:

Детальніше про нові мобільні банкомати ПриватБанку

Як зазначають у банку, наприкінці серпня поточного року у віддалених регіонах Чернігівської області запрацює удосконалена версія мобільного банкомату.

"ПриватБанк запускає нову версію мобільного банкомату, який може автономно функціонувати до 24 годин... Новий комплекс здатен забезпечити до 24 години автономної роботи навіть у найвіддаленіших населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, фіксують зростання попиту на послуги таких банкоматів у прифронтових регіонах. Оскільки протягом двох місяців кількість користувачів мобільного банкомата зросла втричі, ПриватБанк вирішив продовжувати роботу над цим соціальним проєктом.

 

Приватбанк
Мобільний банкомат. Джерело: ПриватБанк

Влітку банк налагодив ефективну співпрацю з місцевими громадами, які  доносять інформацію до населення щодо графіків роботи мобільного банкомату.

У планах — забезпечення роботи такого комплексу не лише населення регіонів, де немає банківської інфраструктури, а й військових в тилових районах, які не мають доступу до банкоматів.

Мобільний банкомат має найвищі стандарти безпеки для клієнтів та співробітників банку.

Забезпечити автономність такого автомобіля вдалося завдяки встановленню:

  • комплексу сонячних панелей;
  • акумуляторів;
  • системи супутникового інтернету;
  • інших інженерних рішень.

Які послуги доступні у мобільному банкоматі

У банку нагадують, які банківські  послуги доступні від ресайкл-моделі банкомату:

  • видача готівки;
  • здійснення платежів та переказів;
  • оформлення депозитів;
  • погашення кредитів;
  • страхування.

Актуальна інформація про роботу банку в умовах воєнного стану та мапа працюючих відділень, банкоматів та терміналів самообслуговування доступна за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у держфінустанові ПриватБанк відмовили обміняти кошти жінці, яка прийшла за цією послугою до одного з відділень. За її словами, співробітниця банку відмовилася від обслуговування.

Також ми писали, що ПриватБанк пропонує своїм клієнтам удвічі знижені тарифи. Йдеться про здійснення грошових переказів з валютних карток на закордонні картки в усьому світі.

ПриватБанк кредити банки банкомати грошові перекази депозити фінанси послуги

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:54 Росіяни відрізані від постачання — знищено третій міст через Сейм у Курській області

09:49 В Одесі сьогодні діють відключення — хто буде без світла до вечора

09:33 На Одещині у масштабній пожежі горіли будинки — деталі від ДСНС

09:28 Росіяни атакували житлові будинки на Харківщині — є постраждалі

09:24 ПриватБанк удосконалив мобільні банкомати — що змінилось

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

09:05 Курс іноземної валюти на сьогодні — долар та злотий дорожчають, а євро стабільний

09:03 Втрати Росії перевищили нову позначку — скільки окупантів знищили ЗСУ за останню добу

09:03 Вторгнення ЗСУ на Курщину та російський наступ на Донеччині — в ISW оцінили перспективи

08:47 Популярний тепличний овоч різко зріс у ціні — що кажуть фермери

08:45 Атака на нафтобазу у Ростовській області — на об'єкті вже добу триває пожежа

09:54 Росіяни відрізані від постачання — знищено третій міст через Сейм у Курській області

09:49 В Одесі сьогодні діють відключення — хто буде без світла до вечора

09:33 На Одещині у масштабній пожежі горіли будинки — деталі від ДСНС

09:28 Росіяни атакували житлові будинки на Харківщині — є постраждалі

09:24 ПриватБанк удосконалив мобільні банкомати — що змінилось

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

09:05 Курс іноземної валюти на сьогодні — долар та злотий дорожчають, а євро стабільний

09:03 Втрати Росії перевищили нову позначку — скільки окупантів знищили ЗСУ за останню добу

09:03 Вторгнення ЗСУ на Курщину та російський наступ на Донеччині — в ISW оцінили перспективи

08:47 Популярний тепличний овоч різко зріс у ціні — що кажуть фермери

08:45 Атака на нафтобазу у Ростовській області — на об'єкті вже добу триває пожежа

Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

Text

08:00 Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2024
Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин