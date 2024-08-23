ПриватБанк и WOG обещают скидки на топливо к праздникам — как получить

ПриватБанк и WOG подарят украинцам праздничные скидки на топливо
Государственное финучреждение "ПриватБанк" и сеть АЗК WOG запустили специальную трехдневную программу ко Дню Независимости Украины для клиентов. Она предусматривает праздничные скидки на топливо.
Об этом информирует пресс-служба госбанка.
Скидки от ПриватБанка и WOG ко Дню Независимости
"WOG и ПриватБанк будут заправлять в День Независимости Украины с дополнительной выгодой", — говорится в сообщении.
Как отмечается, воспользоваться праздничными скидками можно с 23 по 25 августа 2024 года.
Программа распространяется на покупку любого горючего на АЗК сети WOG объемом от 20 литров и расчет картой Visa ПриватБанка.
Размер праздничной скидки на топливо:
- на бензин и дизель — 7 гривен;
- сжиженный газ — 3,5 гривны.
Чтобы воспользоваться праздничным предложением, нужно:
- заправить транспорт на АЗК сети WOG от 20 литров;
- отсканировать карту PRIDE;
- рассчитаться картой Visa от ПриватБанка;
- получить прямую скидку.
Что еще стоит знать
Напомним, за последние сутки цены на топливо в Украине выросли. Больше всего подорожал автогаз — его стоимость повысилась на 18 копеек.
Ранее мы писали, что ПриватБанк и международная платежная система Payoneer запустили новую программу кэшбэков для клиентов. В ее рамках можно получить до 25 тысяч гривен.
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