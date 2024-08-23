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ПриватБанк и WOG подарят украинцам праздничные скидки на топливо

23 августа 2024 10:00
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк и WOG обещают скидки на топливо к праздникам — как получить
Заправка авто. Фото: auto-blog
Ксения Симонова - Редактор

Государственное финучреждение "ПриватБанк" и сеть АЗК WOG запустили специальную трехдневную программу ко Дню Независимости Украины для клиентов. Она предусматривает праздничные скидки на топливо.

Об этом информирует пресс-служба госбанка.

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"WOG и ПриватБанк будут заправлять в День Независимости Украины с дополнительной выгодой", — говорится в сообщении.

Как отмечается, воспользоваться праздничными скидками можно с 23 по 25 августа 2024 года.

Программа распространяется на покупку любого горючего на АЗК сети WOG объемом от 20 литров и расчет картой Visa ПриватБанка.

Размер праздничной скидки на топливо:

  • на бензин и дизель — 7 гривен;
  • сжиженный газ — 3,5 гривны.

Чтобы воспользоваться праздничным предложением, нужно:

  • заправить транспорт на АЗК сети WOG от 20 литров;
  • отсканировать карту PRIDE;
  • рассчитаться картой Visa от ПриватБанка;
  • получить прямую скидку.

 

ПриватБанк скидки горючее
Объявление. Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, за последние сутки цены на топливо в Украине выросли. Больше всего подорожал автогаз — его стоимость повысилась на 18 копеек.

Ранее мы писали, что ПриватБанк и международная платежная система Payoneer запустили новую программу кэшбэков для клиентов. В ее рамках можно получить до 25 тысяч гривен.

ПриватБанк банки АЗС топливо Цены на топливо WOG

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10:58 В Укрзализныце показали, как встретили Моди в Киеве

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