ПриватБанк и WOG обещают скидки на топливо к праздникам — как получить

Заправка авто. Фото: auto-blog

Государственное финучреждение "ПриватБанк" и сеть АЗК WOG запустили специальную трехдневную программу ко Дню Независимости Украины для клиентов. Она предусматривает праздничные скидки на топливо.

Об этом информирует пресс-служба госбанка.

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"WOG и ПриватБанк будут заправлять в День Независимости Украины с дополнительной выгодой", — говорится в сообщении.

Как отмечается, воспользоваться праздничными скидками можно с 23 по 25 августа 2024 года.

Программа распространяется на покупку любого горючего на АЗК сети WOG объемом от 20 литров и расчет картой Visa ПриватБанка.

Размер праздничной скидки на топливо:

на бензин и дизель — 7 гривен;

сжиженный газ — 3,5 гривны.

Чтобы воспользоваться праздничным предложением, нужно:

заправить транспорт на АЗК сети WOG от 20 литров;

отсканировать карту PRIDE;

рассчитаться картой Visa от ПриватБанка;

получить прямую скидку.

Объявление. Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, за последние сутки цены на топливо в Украине выросли. Больше всего подорожал автогаз — его стоимость повысилась на 18 копеек.

Ранее мы писали, что ПриватБанк и международная платежная система Payoneer запустили новую программу кэшбэков для клиентов. В ее рамках можно получить до 25 тысяч гривен.