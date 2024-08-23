ПриватБанк та WOG обіцяють знижки на пальне до свят — як отримати

Заправка авто. Фото: auto-blog

Державна фінустанова "ПриватБанк" та мережа АЗК WOG запустили спеціальну триденну програму до Дня Незалежності України для клієнтів. Вона передбачає святкові знижки на пальне.

Про це інформує пресслужба держбанку.

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Знижки від ПриватБанку та WOG до Дня Незалежності

"WOG та ПриватБанк заправлятимуть на День Незалежності України з додатковою вигодою", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, скористатися святковими знижками можна із 23 до 25 серпня 2024 року.

Програма поширюється на купівлю будь-якого пального на АЗК мережі WOG обсягом від 20 літрів та розрахунок карткою Visa ПриватБанку.

Розмір святкової знижки на пальне:

на бензин та дизель — 7 гривень;

скраплений газ — 3,5 гривні.

Щоб скористатися святковою пропозицією, потрібно:

заправити транспорт на АЗК мережі WOG від 20 літрів;

відсканувати картку PRIDE;

розрахуватися карткою Visa від ПриватБанку;

отримати пряму знижку.

Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, за останню добу ціни на пальне в Україні зросли. Найбільше подорожчав автогаз — його вартість підвищилась на 18 копійок.

Раніше ми писали, що ПриватБанк та міжнародна платіжна система Payoneer запустили нову програму кешбеків для клієнтів. В її рамках можна отримати до 25 тис. грн.