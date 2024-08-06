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ПриватБанк и Payoneer выплатят украинцам до 25 тыс. грн — детали

6 августа 2024 09:07
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк и Payoneer запустили программу кэшбэков до 25 тыс. грн — как получить
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственное финучреждение "ПриватБанк" и международная платежная система Payoneer запустили новую программу кэшбэков для клиентов. В ее рамках можно получить до 25 тысяч гривен.

Об этом информирует пресс-служба госбанка.

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Как отмечают в финучреждении, для поддержки клиентов, использующих сервис Payoneer в Приват24 для иностранных платежей, с августа текущего года в банке заработает новая программа кэшбэков.

В рамках программы, старые и новые пользователи аккаунтов Payoneer имеют возможность получить кэшбэки от 500 до 2 тысяч гривен при переводе средств с Payoneer на карту физлица или валютный счет ФЛП на сумму от 500 долларов (в эквиваленте) через сервис Payoneer в мобильном приложении "Приват24".

Главные призы получат три самых активных участника по итогам программы. Речь идет о кэшбэках на сумму от 10 тысяч до 25 тысяч гривен.

В банке напомнили, что за два года от интеграции сервиса Payoneer в Приват24 (в мае 2022-го) аккаунты Payoneer через приложение создали более 50 тысяч новых клиентов.

Благодаря интегрированному сервису Payoneer в Приват24 можно оперативно и без дополнительных комиссий осуществлять перевод средств на счета и карты ПриватБанка за несколько кликов. Зачисление денег происходит онлайн 24/7 даже в выходные и праздники.

"Кроме того, пользователям Приват24 доступны сервисы по получению банковских реквизитов по балансам в USD и EUR и просмотр истории дебетовых транзакций, выполненных через ПриватБанк", — сообщают в пресс-службе.

В банке предоставили видеоинструкцию, как зарегистрироваться и вывести средства из Payoneer через приложение "Приват24".

 

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного "ПриватБанка" имеют проблемы со льготной ипотечной программой "єОселя". Банк медлит с предоставлением средств, тогда как гражданам грозит потеря уплаченных авансовых средств собственникам жилья.

Также мы писали, что система безопасности государственного учреждения "ПриватБанк" вновь допустила несанкционированные списания средств клиентов. Как говорится в одной из жалоб клиентов, не сработали установленные лимиты на снятие средств, также банк не запросил подтверждение финансовых операций.

ПриватБанк денежные переводы Payoneer кэшбэк

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