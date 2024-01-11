В Приват24 появились конверты — для чего они нужны

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

ПриватБанк создал новую функцию — Конверты, предназначенные для сбора донейтов и накопления средств. В соцсетях уже отметили, что это очень похоже на "Банки" в monobank. Соучредитель mono Олег Гороховский тоже отреагировал на нововведения от Привата.

Для чего нужны Конверты и как ими пользоваться рассказала пресс-служба ПриватБанка.

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Для чего нужны Конверты в Приват24

Конверты предназначены для сбора донейтов, накопления средств и управления собственными расходами, объясняют в банке. То есть "конвертом" можно рассчитываться как обычной карточкой, а можно собирать на благотворительность, привлекая своих друзей и знакомых (из телефонной книги или распространить ссылки в соцсетях). Кроме того, конверт можно заклеить до определенного срока или суммы, добавляют в банке.

Если использовать конверт для сбора средств, то можно посмотреть на открытую статистику — сколько денег уже удалось собрать.

Как пользоваться Конвертами в Приват24

Для того чтобы воспользоваться функцией, для начала нужно обновить мобильное приложение Приват24. В нижнем правом углу появится конверт с меткой beta.

Чтобы пользоваться "конвертами" для сбережения денег, можно распределить свою зарплату, например, на пять конвертов по статьям расходов (аренда и коммунальные услуги; значительные расходы; развлечения; непредвиденные расходы, финансовая "подушка безопасности"). Максимум можно создать 15 "конвертов".

Также с помощью функции Конверт можно накапливать деньги вместе с друзьями или семьей. Для этого нужно выбрать "Пригласить друга" и отправить ссылку тем, с кем хотите накапливать. Друзья должны принять приглашение и в процессе накопления будут видеть сумму вклада каждого участника.

Как отреагировал monobank на аналог "Банки"

Соучредитель mono Олег Гороховский назвал "конверты" ПриватБанка "убийцей Банок" и опубликовал в своем Телеграмм-канале смешные комментарии из соцсетей, которые писали пользователи под новостью о "конвертах". Вот некоторые из них:

В каком отделении открывали банку, там ее и разбивайте

Некоторые люди по привычке будут искать там вторую часть зп

"Оперативно сработали"

Реакция на "конверты" от Приват24 в соцсетях. Скриншот: twitter.com/Drudyak

Однако не все пользователи соцсетей отнеслись к новости шутливо — кое-кто обрадовался, что отныне можно донатить без комиссии, которая раньше шла при переводе денег с Приват24 на "Банки" от mono.

Напомним, что клиенты ПриватБанка имеют возможность получить банковскую карту, которую доставят "Новой почтой", как в Украине, так и в шести странах Европы. Эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно и украинцы могут воспользоваться ею до завершения апреля 2024 года.