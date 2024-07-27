ПриватБанк зарабатывает на донатах для ВСУ — что нужно знать об услуге Конверт

ПриватБанк взимает проценты за донаты на армию — детали
Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на то, что банк зарабатывает на донатах для украинской армии, взимая комиссию по услуге "Конверт". Тогда как в рекламе указывается, что это — хороший и удобный способ собирать донаты.
Об этом сообщается на портале Minfin, где можно оставить отзывы о работе банков.
Детальнее о взыскании процентов с донатов ПриватБанком
В одной из жалоб клиентки финучреждения говорится, что ПриватБанк зарабатывает на разрекламированной услуге "Конверты" для волонтерских сборов.
Она рассказала, что была удивлена, узнав о взыскании процентов из перевода средств на реабилитацию одного из участников боевых действий.
"ПриватБанк создал услугу "Конверт". В рекламе указывается, что это хороший и удобный способ собирать донаты. Донатила знакомому парню на реабилитацию после участия в боевых действиях, банк даже с доната взял процент! Как это вообще возможно?", — говорится в сообщении.
Объяснение представителей ПриватБанка
В банке отреагировали на сообщение клиентки, отметив, что им жаль за свою неспособность удовлетворить ее ожидания. Однако отметили, что действуют в рамках заявленных тарифов, конъюнктуры рынка и себестоимости предоставления услуги.
"Тарифы устанавливаются исходя из конъюнктуры рынка, себестоимости предоставления услуги... Жаль, что мы не смогли удовлетворить ваши ожидания, но мы очень благодарны за отзыв", — отметили в финучреждении.
Также там дали ссылку для ознакомления с информацией о тарифах. Утверждают, что она является публичной и доступна на официальном сайте.
Запуск услуги "Конверты" для сборов на ВСУ
Услугу "Конверты" для волонтерских сборов государственный ПриватБанк запустил в начале 2024 года.
Как сообщалось в банке, это "удобный финансовый инструмент, полезный как волонтерам, чтобы совместно собирать донаты, так и клиентам для накопления собственных средств".
Для того, чтобы оперативно собрать необходимую сумму донатов, нужно добавить в конверт описание сбора, изображение и поделиться "Конвертом" в соцсетях.
Как информировал банк, пополнить его можно как обычную карту, при этом все участники сбора смогут отслеживать прогресс достижения цели сбора. С "Конверта" разрешается тратить средства напрямую, без перевода на карту, добавив конверт в кошелек Google Pay или Apple Pay.
О факте взыскания с донатов для украинских бойцов комиссии — в банке не упоминали.
Что еще стоит знать
Напомним, клиенты государственного "ПриватБанка" переходят на обслуживание в другие финучреждения после блокировки счетов без запросов на документы и объяснения. Забрать остаток средств тоже проблематично.
Ранее мы писали, что государственный "ПриватБанк" предоставил своим клиентам возможность осуществлять денежные переводы на зарубежные карты вдвое дешевле. Такие изменения будут действовать два месяца.
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