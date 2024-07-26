ПриватБанк розриває співпрацю з клієнтами — що важливо знати

Картка Привату. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" переходять на обслуговування до інших фінустанов після блокування рахунків без жодних запитів на документи та пояснень. Забрати залишок коштів теж є проблематичним.

Про це йдеться на порталі Minfin, де можна залишити відгуки про роботу банків.

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Блокування рахунків без пояснень у Приваті

В одній зі скарг зазначається, що клієнт банку отримав у лютому лист на пошту про порушення з фінмоніторингу і заблокували рахунок як фізособи-підприємця (ФОП). При цьому банк не надіслав жодних запитів на документи.

"Не було нічого. Просто блокування без пояснення причин і все. Спроби забрати свої 150 євро по рахункам не завершились нічим. Не віддали. Махнув рукою, відкрив рахунок у іншому банку, продовжив роботу. Заодно попередив усіх знайомих, щоб не тримали кошти у приваті ні копійки, бо можуть у будь-який момент відібрати", — йдеться у скарзі.

Чоловік пояснив, що, очевидно це сталось через суму у 40 тис. гривень. Що було аномальною операцією, адже зазвичай більше 20 тис. гривень за день по рахунку не надходило, найчастіше — менше 5 тис. гривень.

"І тут на тобі пригода вчора… Мені клієнт платить по рахунку з Привату, а там йому каже, що я настільки заблокований що жоден клієнт Привату не має права переховувати мені кошти на мій рахунок ФОП… Довелось шукати варіант, щоб клієнт оплатив з іншого банку, бо на мій він не може здійснити оплату", — пояснив він.

Примітно те, що у ПриватБанку порадили зв'язатися з підтримкою, однак, як це зробити — не пояснили. Чоловіку заблоковано доступ до підтримки.

"І це вже здається трохи монополістським свавіллям. Тому застерігаю всіх хто хоче відкрити рахунок для ФОП у приваті — тікайте і не оглядайтесь. Біда буде", — наголосив клієнт.

Пояснення ПриватБанку

Як повідомили у ПриватБанку, фінустанова працює виключно в рамках чинного законодавства та нормативно-правовими актами Національного банку України (НБУ) з регулювання відносин у сфері банківської діяльності.

Там не уточнили деталі блокування рахунку, однак, наголосили всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і відповідають вимогам, які стосуються безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні.

"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Наразі, ваше обслуговування обмежене", — йдеться у повідомленні.

Водночас, у разі розірвання ділових відношень надається можливість переказу залишків коштів до іншого банку.

Для перерахунку грошей потрібно особисто або представнику звернутись у будь-яке відділення банку. Там необхідно надати такий пакет документів та інформації:

реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ваше ім’я;

документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;

документи, що посвідчують особу;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;

заяву про перерахування залишків коштів.

Скарга клієнта. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться на ненадійну систему захисту даних, через яку втратив гроші на картці банку. Він не отримав жодного сповіщення від фінустанови про списання коштів.

Також ми писали, що ПриватБанк видає долари США зразка 1996 року, які обміняти доволі проблематично в обмінниках та банках. Клієнти скаржаться, а представники банку запевняють, що купюри є повноцінним платіжним засобом.