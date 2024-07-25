ПриватБанк перестав блокувати шахрайські списання коштів — деталі скарги

Картка Привату. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт держфінустанови "ПриватБанк" скаржиться на ненадійну систему захисту даних, через яку втратив гроші на картці банку. Він не отримав жодного сповіщення від фінустанови про списання коштів.

Про це повідомляється на порталі Minfin.

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Втрата коштів з рахунку ПриватБанку

Як йдеться в одній зі скарг, клієнт банку зіткнувся з неодноразовим незаконним списанням невідомими особами коштів з його рахунку. При цьому банк не надіслав жодного повідомлення про відповідні фінансові операції.

"Рекомендую перевірити свої картки, а по можливості — обрати інший банк. На жаль, у ПриватБанк не працює система захисту даних і дані вашої картки можуть легко опинитися у шахраїв. На днях з моєї картки (якою я користувався мало часу) кілька разів списано кошти. Без жодного підтвердження!", — зазначається у повідомленні.

Оскільки з невідомих причин система безпеки не надіслала жодного сповіщення від фінустанови про списання коштів, підозрює у причетності до незаконної операції банківських працівників.

"Яким чином це могло статися без відома працівників банку — незрозуміло. При чому на картці стояв ліміт на інтернет платежі і коштів на картці не було, списали кредитні. Дані моєї картки були лише у ПриватБанк. Що з цього слідує навіть не хочеться озвучувати. Все, що зміг зробити банк — заблокувати картку (запізно) і повідомити, що можливо від 90 до 120 днів можна буде повернути кошти", — наголосив він.

Чоловік вважає, що необхідно провести службове розслідування, чи не причетні працівники банку до цих дій.

Що кажуть у ПриватБанку

Представники банку відреагували на повідомлення, однак вирішили не виносити на загал обговорення цієї проблеми.

"Наші спеціалісти вже перевіряють інформацію та розбираються в ситуації, за результатами розгляду якої з вами додатково зв'яжуться. Вибачте за створені незручності", — додали у банку.

Скарга клієнта. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що ПриватБанк видає долари США зразка 1996 року, які обміняти доволі проблематично в обмінниках та банках. Клієнти скаржаться, а представники банку запевняють, що купюри є повноцінним платіжним засобом.

Також ми писали, що біженці, які є клієнтами державного "ПриватБанку", скаржаться на регулярне блокування входу до мобільного застосунку "Приват24" та непрофесійну підтримку в онлайн-чаті. У фінустанові опублікували алгоритм дій у таких випадках.