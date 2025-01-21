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ПриватБанк взимает проценты с открытых мошенниками кредитов

21 января 2025 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк не замораживает кредитные счета, открытые мошенниками — детали жалобы
Отделение ПриватБанка в столице. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты ПриватБанка жалуются на бездействие со стороны финучреждения во время мошеннических действий по открытию кредитов. Также недовольны тем, что банк продолжает списывать проценты за такие кредиты, пока продолжается расследование.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Минфин" в разделе, где можно оставлять отзывы о работе финучреждений.

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Как рассказал один из граждан, мошенники получили доступ к номеру телефона дочери и набрали кредитов на 78 тыс. грн. Банк предоставил разрешение, не позвонив для подтверждения, точно ли клиентка берет соответствующие кредиты.

"13 января мошенники получили доступ к телефону дочери. Списали деньги и набрали кредитов на 78000 грн. Но перед этим было обращение дочери на горячую линию о подозрительных операциях, связанных с ее карточками. На что оператор горячей линии ответил, что не понял ее. После этого банк спокойно выдает кредиты неработающей женщине с маленьким ребенком и не способен даже позвонить ей и подтвердить, что это она берет кредиты", — говорится в сообщении.

После этого граждане обратились в полицию и открыли судебное производство, написали заявление в отделении банка. Но в финучреждении не звонят клиентам и не информируют о ходе расследования.

Кроме того, украинец удивлен, что предоставление кредитов было осуществлено, несмотря на обращение с подозрением на нетипичную активность, с разрешения заместителя начальника линии операционного обслуживания.

Также гражданин недоволен действиями банка во время расследования дела правоохранителями, ведь даже по прошествии времени и очевидности мошеннических действий, банк до сих пор не заморозил кредиты, а получает прибыль, начисляя проценты.

 

ПриватБанк
Скриншот. Источник: Минфин

Как действует ПриватБанк при мошенничестве

В банке не отреагировали на жалобу, но при мошеннических действиях на портале представители финучреждения неоднократно сообщали, что постоянно работают над усовершенствованием систем защиты от таких действий. Для этого, в частности, используются новейшие методы сохранения конфиденциальных данных клиентов.

В то же время, за ход расследования случаев мошеннических действий отвечают исключительно правоохранительные органы. Именно они разыскивают и задерживают воров. Действия по возврату средств находятся в юрисдикции правоохранителей, а не сотрудников банка.

Ранее мы писали, что клиентка ПриватБанка потеряла более 8 тыс. грн, когда хотела пополнить мобильный счет через "Приват 24". Известно, на чью сторону стал суд.

Также мы рассказывали, что в Национальном банке объяснили, на какие банковские переводы распространяются лимиты. Чтобы не попасть под ограничения, граждане должны подтверждать доходы.

ПриватБанк банки мошенничество банковские карты банковские счета

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