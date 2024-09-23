Военный пожаловался на списание средств со счета ПриватБанка — в финучреждении объяснили причины

ПриватБанк взыскал с военного почти 12 тыс. грн, которые он получил на операцию — детали жалобы
Военнослужащий обвинил государственный ПриватБанк в незаконном взыскании средств. Речь идет о сумме в 11 800 гривен, списанной с его счета, несмотря на тяжелые обстоятельства, в которых он и его семья оказались из-за войны.
Об этом говорится на портале Минфин.
Детали жалобы
Военнослужащий Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины заявил, что ПриватБанк незаконно списал с его счета 11 800 гривен. По словам военного, эти средства были предназначены для хирургической операции, и они являются единственным источником дохода для своей семьи, которая находится в оккупации. Он отметил, что банк взыскал проценты, которые, по его мнению, были неправомерно начислены, в нарушение его прав как военнослужащего в условиях военного положения.
Клиент добавил, что эти проценты были завышены, и списание произошло спустя три года после их начисления. Он выразил возмущение, что при выполнении боевых задач банк использует свои полномочия в свою пользу, списывая средства, когда семья нуждается в финансовой поддержке. Военнослужащий предупредил банк, что в случае отсутствия реакции он обратится в компетентные органы для защиты своих прав.
Ответ банка
В ПриватБанке объяснили, что списание средств на погашение просроченной задолженности происходит в соответствии с Условиями и Правилами предоставления банковских услуг, размещенными на официальном сайте банка. Согласно этим правилам, если клиент не производит минимальный платеж до 25 числа месяца, следующего после месяца, в котором были расходы за счет кредитного лимита, банк вправе списывать деньги со всех счетов клиента для погашения задолженности.
Во избежание таких списаний банк рекомендует своевременно вносить ежемесячные платежи и не допускать просрочки. В то же время банк отметил, что понимает сложность ситуации, в которой оказались многие клиенты, и уже пересмотрел некоторые свои тарифы, чтобы пойти навстречу.
Что еще нужно знать
Напомним, государственный ПриватБанк игнорирует требование возвращения ошибочно перечисленных средств военнослужащему. С соответствующей жалобой обратились родственники находящегося на передовой бойца.
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