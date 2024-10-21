Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ПриватБанк списал у клиентки соцвыплаты — на чью сторону стал суд arrow

ПриватБанк списал у клиентки соцвыплаты — на чью сторону стал суд

21 октября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиенты ПриватБанка жалуются на незаконное списание денег — детали судебного дела
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиенты ПриватБанка жалуются на автоматическое списание средств со счетов. Женщина получила на карточку 1 799 гривен от Фонда социального страхования Украины, но эти средства были автоматически списаны банком. Теперь она требует их возвращения.

Об этом говорится в решении Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Читайте также:

Детали дела

20 ноября 2020 года женщина получила на карточку 1799 гривен от Фонда социального страхования Украины. Однако эти средства были автоматически списаны ПриватБанком в четырех транзакциях: 20 ноября — 680 гривен, 26 ноября — 757 гривен, 30 ноября — 355 гривен, и 26 декабря — 6 гривен. Женщина утверждает, что списание произошло без правовых оснований, поскольку не было исполнительного производства о ее задолженности перед банком. Суд отказал ПриватБанку в удовлетворении иска о взыскании долга, поскольку банк не смог доказать наличие кредитного правоотношения.

Женщина потребовала возврата средств, но банк отказался. Теперь она просит суд взыскать безосновательно списанные деньги, 3% годовых (124 гривны), инфляционные потери (749 гривен) и компенсацию за моральный ущерб, поскольку списанные средства необходимы для оплаты лекарств. Во время лечения она была вынуждена обращаться за финансовой помощью к другим людям, что привело к ухудшению ее эмоционального состояния.

В ПриватБанке объяснили, что женщина подписала заявление о присоединении к смешанному договору банковского обслуживания, предусматривающему автоматическое списание средств в случае задолженности. Они утверждают, что списание средств было правомерным из-за невыполнения ее обязательств по кредитной карте.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск женщины, обязав ПриватБанк вернуть безосновательно удержанные средства в размере 1799 гривен, а также взыскать 3% годовых (124 гривны) и инфляционные потери (749 гривен), общая сумма возврата составит 2673 гривны.

Суд указал, что предыдущим решением от 5 апреля 2022 было установлено безосновательность требований ПриватБанка относительно взыскания задолженности по кредитному договору, поскольку банк не доказал, что соглашение содержало условия по уплате процентов за кредит. Кроме того, банк не предоставил доказательств наличия другого действующего договора, позволяющего автоматическое списание средств с карты женщины для выполнения обязательств.

Суд отметил, что согласно статьям 317, 319, 321 и 1066 Гражданского кодекса Украины, исключительное право распоряжения собственными средствами принадлежит истцу. Любое вмешательство банка в это право возможно только при наличии правовых оснований, таких как договор, закон или судебное решение. Поскольку при рассмотрении дела не были установлены правовые основания для автоматического списания средств, банк обязан вернуть женщине безосновательно списанные средства.

Что еще нужно знать

Напомним, с клиентки ПриватБанка взыскат в судебном порядке 13,62 тыс. гривен задолженности по телу кредита с похищенных у нее карт. В суд на женщину подала само финучреждение.

Также мы рассказывали, что клиент ПриватБанка пожаловался на ошибку кассира, по которой 156 тысяч гривен не были зачислены на его счет. Муж пришел в отделение для пополнения карты, но из-за неправильно указанных реквизитов деньги попали на другой счет. Теперь он требует возврата средств от получателя.

ПриватБанк деньги судебные решения банки соцвыплаты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк списал у клиентки соцвыплаты — на чью сторону стал суд

06:50 Евро и злотый стали дешевле, доллар не изменился — какой курс валют сегодня

06:50 Другое определение "уклонистов" — военная высказалась по поводу тех, кто избегает службы

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце октября

06:34 План победы Украины — это скорее список желаний, — Гари Табах

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

06:30 Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в октябре

Эксклюзив

06:28 Первые на штурмы — последние на обмены, — истории пленников ВСУ, рвущие сердце

06:11 Тыквенный кофе на завтрак — секрет крепкого иммунитета осенью

06:10 Пенсия без рабочего стажа — сколько платят в 2024 году

06:01 У клиентки Ощадбанка исчезли депозитные средства — помог суд вернуть деньги

07:01 ПриватБанк списал у клиентки соцвыплаты — на чью сторону стал суд

06:50 Евро и злотый стали дешевле, доллар не изменился — какой курс валют сегодня

06:50 Другое определение "уклонистов" — военная высказалась по поводу тех, кто избегает службы

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце октября

06:34 План победы Украины — это скорее список желаний, — Гари Табах

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

06:30 Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в октябре

Эксклюзив

06:28 Первые на штурмы — последние на обмены, — истории пленников ВСУ, рвущие сердце

06:11 Тыквенный кофе на завтрак — секрет крепкого иммунитета осенью

06:10 Пенсия без рабочего стажа — сколько платят в 2024 году

06:01 У клиентки Ощадбанка исчезли депозитные средства — помог суд вернуть деньги

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака