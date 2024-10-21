Клиенты ПриватБанка жалуются на незаконное списание денег — детали судебного дела

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты ПриватБанка жалуются на автоматическое списание средств со счетов. Женщина получила на карточку 1 799 гривен от Фонда социального страхования Украины, но эти средства были автоматически списаны банком. Теперь она требует их возвращения.

Об этом говорится в решении Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

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Детали дела

20 ноября 2020 года женщина получила на карточку 1799 гривен от Фонда социального страхования Украины. Однако эти средства были автоматически списаны ПриватБанком в четырех транзакциях: 20 ноября — 680 гривен, 26 ноября — 757 гривен, 30 ноября — 355 гривен, и 26 декабря — 6 гривен. Женщина утверждает, что списание произошло без правовых оснований, поскольку не было исполнительного производства о ее задолженности перед банком. Суд отказал ПриватБанку в удовлетворении иска о взыскании долга, поскольку банк не смог доказать наличие кредитного правоотношения.

Женщина потребовала возврата средств, но банк отказался. Теперь она просит суд взыскать безосновательно списанные деньги, 3% годовых (124 гривны), инфляционные потери (749 гривен) и компенсацию за моральный ущерб, поскольку списанные средства необходимы для оплаты лекарств. Во время лечения она была вынуждена обращаться за финансовой помощью к другим людям, что привело к ухудшению ее эмоционального состояния.

В ПриватБанке объяснили, что женщина подписала заявление о присоединении к смешанному договору банковского обслуживания, предусматривающему автоматическое списание средств в случае задолженности. Они утверждают, что списание средств было правомерным из-за невыполнения ее обязательств по кредитной карте.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск женщины, обязав ПриватБанк вернуть безосновательно удержанные средства в размере 1799 гривен, а также взыскать 3% годовых (124 гривны) и инфляционные потери (749 гривен), общая сумма возврата составит 2673 гривны.

Суд указал, что предыдущим решением от 5 апреля 2022 было установлено безосновательность требований ПриватБанка относительно взыскания задолженности по кредитному договору, поскольку банк не доказал, что соглашение содержало условия по уплате процентов за кредит. Кроме того, банк не предоставил доказательств наличия другого действующего договора, позволяющего автоматическое списание средств с карты женщины для выполнения обязательств.

Суд отметил, что согласно статьям 317, 319, 321 и 1066 Гражданского кодекса Украины, исключительное право распоряжения собственными средствами принадлежит истцу. Любое вмешательство банка в это право возможно только при наличии правовых оснований, таких как договор, закон или судебное решение. Поскольку при рассмотрении дела не были установлены правовые основания для автоматического списания средств, банк обязан вернуть женщине безосновательно списанные средства.

Что еще нужно знать

Напомним, с клиентки ПриватБанка взыскат в судебном порядке 13,62 тыс. гривен задолженности по телу кредита с похищенных у нее карт. В суд на женщину подала само финучреждение.

Также мы рассказывали, что клиент ПриватБанка пожаловался на ошибку кассира, по которой 156 тысяч гривен не были зачислены на его счет. Муж пришел в отделение для пополнения карты, но из-за неправильно указанных реквизитов деньги попали на другой счет. Теперь он требует возврата средств от получателя.