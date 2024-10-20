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Клієнт ПриватБанку втратив понад 150 тисяч через касира — чи повернув банк гроші

20 жовтня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
ПриватБанк помилково відправив понад 150 тис. грн на чужий рахунок — клієнт звернувся до суду
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнт ПриватБанку поскаржився на помилку касира, через яку 156 тисяч гривень не були зараховані на його рахунок. Чоловік прийшов у відділення для поповнення картки, але через неправильно вказані реквізити гроші потрапили на інший рахунок. Тепер він вимагає повернення коштів від отримувача.

Про це йдеться у рішенні Вінницького міського суду Вінницької області.

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Деталі справи

Клієнт ПриватБанку прийшов до відділення, щоб поповнити свою картку на 156 тисяч гривень, проте через помилку касира кошти не надійшли на рахунок. Чоловік підписав квитанцію, не перевіривши її, і пізніше звернувся до банку з вимогою повернути помилково перераховані гроші, але отримав відмову. У фінустанові пояснили, що кошти вже були зараховані на інший рахунок.

Як з’ясувалось, ці гроші отримав інший чоловік, який стверджує, що їх йому перерахував за проханням давній знайомий через Viber. Той попросив надати банківські реквізити й пообіцяв, що на його рахунок надійдуть 155 тисяч гривень, які потрібно буде далі перевести на кілька зазначених рахунків. Чоловік погодився допомогти, і того ж дня отримав кошти на свій рахунок в А-Банку, після чого відразу перерахував їх на вказані знайомим рахунки.

Що вирішив суд

Суд відмовив чоловікові у задоволенні позову та встановив, що чоловік сам перевірив і підтвердив правильність реквізитів перед здійсненням переказу. Платіжна інструкція від 8 листопада 2023 року не містить підтвердження того, що позивач помилився, як він стверджував, надаючи касиру свої реквізити. Навпаки, в документах зазначено, що він свідомо вказав реквізити рахунку А-Банку на ім'я іншої особи, відповідача у справі.

Суд вважає безпідставними аргументи позивача про нібито помилковий переказ коштів. Також не було надано достатніх доказів, які б підтверджували, що відповідач незаконно отримав ці гроші через помилку, оскільки між сторонами не існувало жодних договірних відносин, які б передбачали необхідність здійснення цього переказу.

Що ще треба знати

Нагадаємо, ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом, звинувативши його у шахрайських діях. Чоловік, який є особою з інвалідністю з дитинства, був змушений йти у правоохоронні органи.

Ми також писали, що з клієнтки ПриватБанку стягнуть у судовому порядку 13,62 тис. гривень заборгованості за тілом кредиту з викрадених у неї карток. До суду на жінку подала сама фінустанова.

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