ПриватБанк разорвал сотрудничество с военным без уточнения причин — жалоба

Военный держит смартфон в руках. Фото: Armyinform

Государственный "ПриватБанк" разрывает сотрудничество с действующими защитниками Украины под предлогом установления "неприемлемо высокого уровня риска". При этом обслуживание прекращается без предупреждения и без уточнения причин в одностороннем порядке.

Об этом говорится в одной из жалоб на портале "Минфин".

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Разрыв деловых отношений ПриватБанка с бойцами

Как отметил военный, 15 января 2025 года ПриватБанк в одностороннем порядке разорвал деловые отношения.

Он заметил, что банк в своем письме написал без конкретики общие определения, не указав точной причины такого шага. А именно: "В связи с установлением неприемлемо высокого уровня риска, непредоставлением необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений, невозможностью осуществления идентификации и/или верификации, а также установления данных, позволяющих установить конечных бенефициарных владельцев, представления недостоверной информации, представления информации с целью введения в заблуждение банк".

Гражданин удивлен таким решением банка, ведь был клиентом более 20 лет, имел счета физлица-предпринимателя, был VIP клиентом, пока не оказался на военной службе. Мужчина утверждает, что все счета всегда платил вовремя, доходы никогда не скрывались, а также до последнего подавал отчетность по ФЛП. Также отсутствуют какие-либо долги, не совершал переводов неустановленным лицам.

"Самые большие переводы, что я делаю — это переводы моей девушке, которые делаю ежемесячно. И даже они не превышают никакие лимиты", — объяснил боец.

По словам военного, банк предоставляет возможность перевода средств на счет в другое финучреждение, однако сейчас проходит службу преимущественно на "горячих направлениях", где плохая связь. В связи с этим возврат средств и регистрация в других банках проблематичная.

Мужчина попросил предоставить обоснование без общих фраз, которое побудило поставить перед фактом прекращение многолетнего сотрудничества.

Скриншот. Источник: Минфин

Почему ПриватБанк не детализирует причины расторжения сотрудничества

В ПриватБанке проигнорировали обращение бойца, зато на портале пользователи поддержали военного, который сейчас защищает страну.

"Ну, тогда всех сотрудников на фронт, перевоспитание нужно. Чтобы эти… воочию увидели, какую цену платят военные, чтобы этот планктон жировал", — говорится в одном из сообщений.

Ранее в ПриватБанке сообщали, что все меры по блокированию счетов и расторжению сотрудничества осуществляют в соответствии с внутренними процедурами, они соответствуют требованиям, которые касаются безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в стране.

В то же время отмечали, что разглашать детали причин, побуждающих применять соответствующие меры, не имеют права в связи с угрозой обхода ограничений недобросовестными клиентами.

Ранее мы писали, что ПриватБанк не просто самовольно расторгает договоры обслуживания, но и без предупреждений конвертирует валюту клиентов и погашает кредиты в банке.

Также сообщалось, что банк блокирует пенсионерам счета по требованию исполнительной службы. После похода граждан в правоохранительные органы счета успешно разблокируют.