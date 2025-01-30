ПриватБанк розірвав співпрацю з військовим без уточнення причин — скарга

Військовий тримає смартфон в руках. Фото: Armyinform

Державний "ПриватБанк" розриває співпрацю з чинними захисниками України під приводом встановлення "неприйнятно високого рівня ризику". При цьому обслуговування припиняється без попередження та без уточнення причин в односторонньому порядку.

Про це йдеться в одній зі скарг на порталі "Мінфін".

Читайте також:

Розрив ділових відносин ПриватБанку з бійцями

Як зазначив військовий, 15 січня 2025 року ПриватБанк в односторонньому порядку розірвав ділові відносини.

Він зауважив, що банк у своєму листі написав без конкретики загальні визначення, не вказавши точну причину такого кроку. А саме: "У зв’язку з встановленням неприйнятно високого рівня ризику, ненадання необхідних для здійснення належної перевірки документів чи відомостей, неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, подання недостовірної інформації, подання інформації з метою введення в оману банк".

Громадянин здивований таким рішенням банку, адже був клієнтом понад 20 років, мав рахунки фізособи-підприємця, був VIP клієнтом, доки не опинився на військовій службі. Чоловік стверджує, що всі рахунки завжди сплачував вчасно, доходи ніколи не приховувались, а також до останнього подавав звітність щодо ФОП. Також відсутні будь-які борги, не здійснював переказів невстановленим особам.

"Найбільші перекази, що я роблю — то є перекази моїй дівчині, якій які роблю щомісяця. Та навіть вони не перевищують жодні ліміти", — пояснив боєць.

За словами військового, банк надає можливість переведення коштів на рахунок в іншу фінустанову, однак нині проходить службу переважно на "гарячих напрямках", де поганий зв’язок. У зв'язку з цим повернення коштів та реєстрація в інших банках проблематичне.

Чоловік попросив надати обґрунтування без загальних фраз, що спонукало поставити перед фактом припинення багаторічної співпраці.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Чому ПриватБанк не деталізує причини розірвання співпраці

У ПриватБанку проігнорували звернення бійця, натомість на порталі користувачі підтримали військового, який нині боронить країну.

"Ну, тоді всіх співробітників на фронт, перевиховання потрібно. Щоб ці… на власні очі побачили, яку ціну платять військові, щоб цей планктон жирував", — йдеться в одному з дописів.

Раніше у ПриватБанку повідомляли, що всі заходи з блокування рахунків та розірвання співпраці здійснюють відповідно до внутрішніх процедур, вони відповідають вимогам, які стосуються безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в країні.

Водночас, зазначали, що розголошувати деталі причин, які спонукають застосовувати відповідні заходи, не мають права у зв'язку із загрозою обходу обмежень недобросовісними клієнтами.

Раніше ми писали, що ПриватБанк не просто самовільно розриває договори обслуговування, а й без попереджень конвертує валюту клієнтів та погашає кредит в банку.

Також повідомляли, що банк блокує пенсіонерам рахунки на вимогу виконавчої служби. Після походу громадян до правоохоронних органів рахунки успішно розблоковують.