Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали arrow

ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

25 октября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк заблокировал счет клиенту за частое пользование терминалом
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственное финучреждение "ПриватБанк" заблокировало счет клиенту за пользование терминалом. Мужчина часто использовал такой способ расчета, когда оплачивал коммунальные услуги и штрафы.

Об этом говорится на портале Минфин.

Читайте также:

Подробнее о блокировке счета клиенту ПриватБанка

Как отметил клиент, ПриватБанк разорвал с ним сотрудничество по непонятным ему причинам. Однажды получил уведомление о прекращении сотрудничества.

Он сообщил, что пользовался услугами банка 15 лет. Однако финучреждение после проверки, мониторинга деловых отношений и финансовых операций приняло решение о расторжении договора. Причины указаны довольно размыто:

  • установление неприемлемо высокого уровня риска;
  • непредоставление нужных для осуществления должной проверки документов и информации;
  • невозможность осуществления идентификации/верификации, установления сведений, позволяющих установить конечных бенефициарных владельцев;
  • представление недостоверных данных;
  • представление сведений с целью введения в заблуждение банка.

Мужчина удивлен, ведь конкретная причина не указана, только общие формулировки. Поэтому обратился к работникам банка за разъяснением. Он предполагает, что подозрительными могли оказаться финансовые операции, такие как оплата коммунальных услуг, пополнение карт посторонних лиц и оплата штрафов.

"Что именно стало причиной такого решения мне непонятно, возможно — помощь в оплате коммунальных услуг, пополнение карт посторонних лиц, оплата штрафов и другие платежи на счета госучреждений через терминал самообслуживания (что поделаешь — не у всех в нашей стране есть карточка ПриватБанка, а воспользоваться услугами банка через терминал самообслуживания для неклиентов банка невозможно)", — написал клиент.

Также заметил, что недавно прошел верификацию в банке. Тогда предоставил документы и никаких вопросов или требований предоставления документов о происхождении средств, никакой другой информации банк не спрашивал.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

В ПриватБанке сообщили, что все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финмониторинга в стране.

Банк обязан принимать меры, призванные "предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения".

"Пока ваше обслуживание ограничено. При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк", — говорится в ответе.

Банк рассказал, что гражданин может перевести остаток денег на счет другого банка и предоставил соответствующую инструкцию.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк требует с клиентки расчета за задолженность по кредиту в 120,79 тыс. гривен. Средства списали мошенники, однако суд вынес неожиданное решение.

Также мы писали, что ПриватБанк не позволяет гражданам пересылать деньги своим бывшим клиентам, с которыми разорвали сотрудничество и открыли счета в других банках. О невозможности перевести деньги на имя таких лиц жалуются клиенты.

банковские карты банковские счета ПриватБанк блокирование деньги банки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

06:50 Сколько стоит доллар, евро и злотый — НБУ обновил курс

06:40 Цены на алюминий в Украине — как изменилась стоимость металлолома в конце октября

06:30 Водитель на "ноле" — нужно ли ему боевое распоряжение

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоит зерно в конце октября

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Новость с видео

06:27 Война бедных — почему борьба правоохранителей с МСЭК неэффективна

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

06:10 Военная пенсия по инвалидности — каков размер и особенности назначения

06:01 Ощадбанк отказался вернуть списанные мошенниками 55 тыс. грн — что решил суд

05:58 Кто из военных получает наибольшие доплаты во время войны

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

06:50 Сколько стоит доллар, евро и злотый — НБУ обновил курс

06:40 Цены на алюминий в Украине — как изменилась стоимость металлолома в конце октября

06:30 Водитель на "ноле" — нужно ли ему боевое распоряжение

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоит зерно в конце октября

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Новость с видео

06:27 Война бедных — почему борьба правоохранителей с МСЭК неэффективна

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

06:10 Военная пенсия по инвалидности — каков размер и особенности назначения

06:01 Ощадбанк отказался вернуть списанные мошенниками 55 тыс. грн — что решил суд

05:58 Кто из военных получает наибольшие доплаты во время войны

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

Text

23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

Text

22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре