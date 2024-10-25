ПриватБанк заблокировал счет клиенту за частое пользование терминалом

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" заблокировало счет клиенту за пользование терминалом. Мужчина часто использовал такой способ расчета, когда оплачивал коммунальные услуги и штрафы.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Подробнее о блокировке счета клиенту ПриватБанка

Как отметил клиент, ПриватБанк разорвал с ним сотрудничество по непонятным ему причинам. Однажды получил уведомление о прекращении сотрудничества.

Он сообщил, что пользовался услугами банка 15 лет. Однако финучреждение после проверки, мониторинга деловых отношений и финансовых операций приняло решение о расторжении договора. Причины указаны довольно размыто:

установление неприемлемо высокого уровня риска;

непредоставление нужных для осуществления должной проверки документов и информации;

невозможность осуществления идентификации/верификации, установления сведений, позволяющих установить конечных бенефициарных владельцев;

представление недостоверных данных;

представление сведений с целью введения в заблуждение банка.

Мужчина удивлен, ведь конкретная причина не указана, только общие формулировки. Поэтому обратился к работникам банка за разъяснением. Он предполагает, что подозрительными могли оказаться финансовые операции, такие как оплата коммунальных услуг, пополнение карт посторонних лиц и оплата штрафов.

"Что именно стало причиной такого решения мне непонятно, возможно — помощь в оплате коммунальных услуг, пополнение карт посторонних лиц, оплата штрафов и другие платежи на счета госучреждений через терминал самообслуживания (что поделаешь — не у всех в нашей стране есть карточка ПриватБанка, а воспользоваться услугами банка через терминал самообслуживания для неклиентов банка невозможно)", — написал клиент.

Также заметил, что недавно прошел верификацию в банке. Тогда предоставил документы и никаких вопросов или требований предоставления документов о происхождении средств, никакой другой информации банк не спрашивал.

Жалоба. Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

В ПриватБанке сообщили, что все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финмониторинга в стране.

Банк обязан принимать меры, призванные "предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения".

"Пока ваше обслуживание ограничено. При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк", — говорится в ответе.

Банк рассказал, что гражданин может перевести остаток денег на счет другого банка и предоставил соответствующую инструкцию.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк требует с клиентки расчета за задолженность по кредиту в 120,79 тыс. гривен. Средства списали мошенники, однако суд вынес неожиданное решение.

Также мы писали, что ПриватБанк не позволяет гражданам пересылать деньги своим бывшим клиентам, с которыми разорвали сотрудничество и открыли счета в других банках. О невозможности перевести деньги на имя таких лиц жалуются клиенты.