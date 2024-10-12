ПриватБанк заблокировал клиентке 2 тыс. грн за коммунальные услуги

Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" не реагирует на просьбу клиентки о разблокировании средств, которые должны были пойти на оплату услуг за содержание домов на текущий счет ЖСК. Одна из клиенток, имеющая инвалидность утверждает, что банк год тянет с ее проблемой.

Об этом женщина написала на портале "Минфин".

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Детали жалобы

Клиентка отметила, что пользовалась услугами банка, и однажды ей заблокировали средства, которые должны были пойти на уплату коммуналки.

"Уже почти год, как ПриватБанк заблокировал мои деньги в размере 2000 грн. В течение многих лет я осуществляла оплату услуг за содержание домов на текущий счет ЖСК в ПриватБанке. Но, вдруг, за период декабрь 2023-март 2024, (получатель ЖСК Оболонь-4), Приватбанк эти деньги не засчитал и заблокировал. Это четыре платежа за четыре месяца (Три квитанции уплачены через банк Ощад и одна через банк ПУМБ)", — написала она.

Она трижды обращалась к специалистам финучреждения, однако ответа так и не предоставили.

После попыток разрешить эту ситуацию в коммуникациях, она зарегистрировала письменное обращение по номеру 714-ВБ от 18 июля 2024 г., предоставила квитанции. Ей позвонил специалист банка, сказал, что проблемы нет, только нужно предоставить дополнительную информацию относительно участника финансовой операции, а именно — фамилию отчества и дату рождения лица, фигурирующего в платежке.

Она в начале августа к предыдущему запросу предоставила дополнительную информацию, однако в течение полутора месяца — полная тишина.

"Тогда я сделала Третье!!! обращение: 19.09.24 по номеру 904 — ВБ, вновь предоставила дополнительную информацию, с копией паспорта, ИНН участника финоперации, непосредственно менеджеру отделения банка. И даже лицо участник финоперации сделал заверение копии собственноручно при менеджере. И снова тишина… ответа нет… возврата денег нет… уплаты квитанции нет… Когда вы прекратите эти издевательства над инвалидом ПЕРВОЙ группы? Я предоставила неоднократно ВСЮ востребованную информацию!", — подчеркнула женщина.

В банке на портале коротко ответили, что попытаются уладить ситуацию.

Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом, обвинив в мошеннических действиях. Мужчина, являющийся лицом с инвалидностью с детства, был вынужден идти в правоохранительные органы.

Также мы сообщали, что в банке объяснили, что снятие арестов с денег на счетах может затягиваться, поэтому просят ждать решения придерживаясь очереди.