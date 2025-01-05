ПриватБанк и покупки в интернете — почему банк блокирует счета клиентам

Отделение ПриватБанка. Фото: УНИАН

Клиенты государственного "ПриватБанка" теряют возможность осуществлять покупки в интернете. Так, недавно украинка потеряла доступ к своему карточному счету после того, как пыталась заплатить за товар, приобретенный в онлайн-магазине.

Об этой ситуации она написала на сайте "Минфин" в разделе, где украинцы оставляют жалобы на финансовые учреждения.

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Как рассказала клиентка, перед покупкой она перевела свою зарплату на виртуальную карту "ПриватБанка" с карты другого банка. После этого женщина на сайте магазина Maudau заказала товар на сумму в 813 грн, но оплатить заказ уже не смогла.

"Мне заблокировали счет "в связи’с действующим законодательством". Завтра нельзя будет рассчитаться в магазине, потому что также им что-то покажется. И это карта Gold Club", — говорится в сообщении.

Что ответили в "ПриватБанке"

Государственное учреждение пока опубликовало стандартный ответ на жалобу клиентки.

"Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Позвольте, пожалуйста, нам подробнее все проверить и разобраться в обстоятельствах. Для уточнения обратились к вам в личные сообщения", — ответили представители банка.

Ранее стало известно, что гражданам не отдают имущество, которое они взяли в лизинг или в кредит в "ПриватБанке". Некоторые клиенты, например, не могут переоформить автомобиль.

Еще мы рассказывали, что клиенты учреждения вынуждены платить деньги за бесплатные услуги. Речь идет о пользовании пакетом Premium PLUS.