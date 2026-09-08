ПриватБанк обіцяє знижки водіям на пальне: які картки беруть участь в акції

Автомобілі біля ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Упродовж вересня 2026 року у державній фінустанові "ПриватБанк" діятиме програма з надання знижок на пальне для власників карток Visa Business GO. Дисконтні умови реалізації бензину, дизельного пального та скрапленого газу поширюються на одну з найбільших мереж автозаправних комплексів в Україні — WOG.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Реклама

Кому ПриватБанк надасть знижки на пальне у вересні

Як повідомили у держфінустанові, до 30 вересня цього року бізнес-клієнти, які є власниками карток Visa Business GO від ПриватБанку, мають шанс купувати бензин, дизельне пальне та автомобільний газ на автозаправних станціях мережі WOG за зниженою вартістю.

"Ваш бізнес зрадіє з Visa Business GO на АЗК WOG з 1 вересня 2026 до 30 вересня 2026 року. Знижки на пальне в разі оплати карткою Visa Business GO", — йдеться у повідомленні.

Банк надає такі вигоди для учасників:

Читайте також:

Збільшену знижку на якісне пальне за умови придбання від 25 літрів із картою Visa Business GO в мережі АЗК WOG: 8 грн/л — на бензин і дизель, 4 грн/л — на газ. У разі купівлі менше ніж 25 літрів діє знижка на рівні 6 грн/л — на бензин і дизель, 3 грн/л — на газ.

Також передбачена додаткова вигода у вигляді знижки у 15% на AdBlue на будь-який об’єм незалежно від кількості купленого пального.

Як долучитися до акції ПриватБанку та отримати знижку

Згідно з умовами акційної програми, для тих, хто хоче отримати можливість купувати пальне зі знижками, не потрібно зійснювати додаткової реєстрації.

Для цього необхідно виконати лише кілька кроків:

Відкрити карту Visa Business GO ("Ключ до рахунку" та/або "Корпоративна картка");

Здійснити оплату нею за пальне у мережі АЗК WOG;

Отримати знижку автоматично на кожен літр пального.

При цьому оплачувати покупки можна як особистими, так і кредитними коштами без стягнення додаткової комісії.

У банку зауважили, що Visa Business GО клієнти можуть відкривати до поточного рахунку як Digital картку в застосунку "Приват24 для бізнесу". Розраховуючись такими картками в мережі партнерів (як з особистих, так і з кредитних коштів), клієнти можуть отримувати різноманітні пропозиції та знижки.

Для того, щоб відкрити картку Visa Business GO у "Приват24 для бізнесу", необхідно дотриматись такої інструкції:

на порталі: через розділ "Бізнес-картки" — "Нова картка";

у застосунку: через опцію "Послуги" — "Бізнес-картки" — "Замовити".

Бізнес-картку можна також підключити до гаманця Apple Pay/Google Pay.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що ПриватБанк нарахує винагороду для нових власників однієї з карток. За умовами акції, для отримання бонусів від фінустанови потрібно після відкриття поповнити новий рахунок на 100 грн. Розраховувати на додаткові кошти можуть наймеші клієнти банку.

Ще Новини.LIVE писали, кому ПриватБанк нарахує компенсації до 5 000 грн під час оплати комунальних послуг. За умовами акції, клієнтам передбачений кешбек за розрахунки з карток Mastercard "Приват24". Таким шансом можна скористатися до 15 жовтня. Кожні сім оплат дадуть можливість взяти участь у розіграші.