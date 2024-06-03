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ПриватБанк усилит платежную безопасность — что изменится

3 июня 2024 11:03
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк намерен усилить платежную безопасность — детали
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственное финучреждение "ПриватБанк" намерено обезопасить платежи своих клиентов. Банк стал партнером кампании по платежной безопасности #КибербезопасностьФинансов, реализуемой Национальным банком и Госспецсвязью.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Усиление платежной безопасности

Как отмечают в пресс-центре, банк присоединился к Всеукраинской информационной кампании по платежной безопасности #КибербезопасностьФинансов. Программа стартовала 30 мая 2024 года. Она призвана улучшить осведомленность граждан о платежной безопасности и наработать навыки по защите финансовой информации в интернете.

"Безопасность наших клиентов и их данных, операций, платежей — наш главный приоритет. Несмотря на высокий уровень киберзащиты банков, основными типами мошенничества в Украине есть "психологические" — социальная инженерия и фишинг", — пояснили в финучреждении.

В ПриватБанке отметили, что постоянно отслеживаются новые схемы и методы финансового и кибермошенничества. На основе этого разрабатывают технологии противодействия. Несмотря на это, доверчивость и недостаточная осведомленность граждан в вопросе правил и основ платежной безопасности является главным фактором, позволяющим существовать мошенническим схемам.

В банке надеются, что благодаря объединению усилий смогут повысить и уровень знаний граждан по кибербезопасности финансов, и общий уровень финграмотности.

Мошенники во время войны активно применяют фишинговые ресурсы (стилизованные под государственные сайты и платежные сервисы). Они пытаются получить доступ к их персональной информации, данным о платежных инструментах, номерах телефонов и деньгах на счетах.

"Поэтому улучшение знаний и навыков граждан в этой сфере позволит пользователям финансовых услуг более осмотрительно пользоваться безналичными расчетами и уберечься от мошеннических схем и ловушек в виртуальном пространстве", — добавили в пресс-службе.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк в прошлом году банк получил рекордную прибыль до налогообложения в размере 72,8 млрд грн. Он уплатил государству 57 млрд грн налогов и дивидендов.

Также сообщалось, что ПриватБанк и Visa подарят нулевой тариф для бизнеса, который занимается продажей товаров через интернет и принимает платежи с платежных карт. Такая возможность будет действовать до 15 июля 2024 года.

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