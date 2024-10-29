ПриватБанк не возвращает утерянные в банкомате карты — как действовать

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" предупредил, что изъятые или забытые в банкоматах банковские карты не возвращают их владельцам, даже если карта из другого банка. В финучреждении рассказали, что делать в таких случаях.

Об этом представители банка рассказали на портале Минфин.

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В банке отметили, что аналогичные правила действуют для банковских карт, изъятых или оставленных в терминалах.

В таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, который выдал эту карту", — отметили в банке.

Также в ПриватБанке рассказали, что клиенты смогут продолжать пользоваться банковской картой, у которой, например, истекает срок действия. Есть несколько способов, в частности, благодаря перевыпуску. Это можно сделать:

в любом из его отделений;

заказать с доставкой по Украине (за границу).

Кроме того, можно оформить Digital-карту через систему "Приват24". Это доступно путем:

перехода в раздел "Все карты";

далее следует выбрать "Добавить";

нажать пункт "Digital карта".

В банке заявили, что с такой картой можно производить расчет в торговых сетях с помощью смартфона, снимать наличные с банкоматов.

Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на мошенников, использующих объявления о помощи. Один из них, наткнувшись на такую информацию, потерял сумму в 51 тыс. гривен.

Также мы писали, что клиенты государственного ПриватБанка жалуются на недейственность лимитов для интернет-платежей. Один из клиентов установил ограничения, однако деньги все равно украли.