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ПриватБанк объяснил, почему отказывает в кредитном лимите

7 декабря 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк рассказал, что может стать поводом для отказа в кредитном лимите
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В государственном "ПриватБанке" назвали причины ограничения или блокирования кредитного лимита — максимальной суммы, на которую клиенты могут рассчитывать в виде займа с помощью кредитных карт. Граждане иногда сталкиваются с такой проблемой.

Об этом свидетельствует информация на портале "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе финучреждений.

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Как рассказал один из клиентов, ему неожиданно был заблокирован кредитный лимит в ПриватБанке. По словам гражданина: постоянно пользовался картой, никогда не просрочивал оплату или пополнение.

Он пытался узнать в банке, когда снова станет доступен лимит, и какие причины блокировки, однако, конкретного ответа не дали.

Позже в финучреждении сообщили, что использование кредитного лимита заблокировано "из-за ситуации в стране", проблема не в карточке, а в месте, где тот находится. В то время как у знакомых, проживающих там же, подобных проблем нет, сообщил клиент.

"Без предупреждения, любой смс и т.д., Приват заблокировал кредитный лимит. На вопрос насколько и какие причины, отвечают по скрипту, когда-то, ожидайте смс. Вы либо предупреждайте о таких действиях заранее, хотя бы каким-нибудь сообщением, или ответьте когда возобновят, месяц, два, год?", — отметил он.

 

ПриватБанк
Скриншот. Источник: Минфин

Почему возможно ограничение кредитного лимита

Представитель банка ответил, что решение о предоставлении кредитного лимита финучреждение принимает, учитывая многие факторы. Автоматическая проверка призвана установить уровень платежеспособности и надежности клиентов банка. Среди факторов, влияющих на анализ:

  • наличие кредитов в других учреждениях;
  • просроченные платежи;
  • начисление зарплаты;
  • активное пользование картой.

"Мы очень рекомендуем Вам активно пользоваться картой и дальше, тогда в следующий раз шансов получить кредит будет значительно больше. Если нам потребуются от Вас документы, подтверждающие доход — мы обязательно это укажем при подаче заявки в Приват24", — добавили в банке.

По правилам, чтобы не потерять доступ к желаемому кредитному лимиту, необходимо:

  • чтобы была "чистая" кредитная история, ведь это имеет большое значение на право на кредиты, может помочь в увеличении лимита;
  • иметь достаточный уровень доходов: чем они выше, тем больше будет возможность повысить лимит;
  • учитывать социальный статус: студентам и тем, у кого нет постоянного места работы, могут ограничить право на кредитный лимит;
  • открыты другие кредиты: этот факт тоже может повлиять на размер лимита.

Напомним, ранее ПриватБанк уточнил, как не потерять средства при снятии наличных денег в банкоматах, поскольку сроки возврата могут достигать 180 суток. Для этого необходимо знать несколько правил.

Также мы писали, что в ПриватБанке дали советы, как самому защитить средства на карте от мошенников. В случае незаконного списания средств можно не звонить оператору и не ождать на линии, а оперативно известить об этом в приложении "Приват24".

ПриватБанк кредиты банки банковские карты банковские счета

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