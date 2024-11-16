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ПриватБанк подготовил нововведения для клиентов — что изменится

16 ноября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Кешбек и скидки от ПриватБанка — как и когда можна получить
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Государственный ПриватБанк объявил о запуске масштабной акции в "Зеленую пятницу". В рамках этой инициативы клиенты получат повышенные кэшбеки и скидки на товары ведущих брендов.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Отмечено, что специальные предложения начнут действовать с 18 ноября 2024 г. и будут доступны всем пользователям Приват24 через программу лояльности "Привет". В рамках акции клиенты смогут получить скидки до 20% на электронику, бытовую технику, одежду, товары для дома и топливо.

"Чтобы получить особые условия покупок "Зеленой пятницы", с 18 ноября и в течение двух недель нужно заходить в программу лояльности "Привіт" и активировать наиболее интересные предложения партнеров", — говорится в сообщении.

Программа "Привіт" представляет собой уникальное инновационное решение на банковском рынке Украины. Это первая интеллектуальная персонализированная программа лояльности, которая подстраивается под индивидуальные потребности каждого клиента, ежедневно обновляя список доступных предложений от партнеров.

Пользователи могут удобно просматривать все актуальные скидки и кэшбеки через меню "Привіт" в мобильном приложении или веб-версии Приват24. Система работает в режиме реального времени, регулярно обновляя список партнеров и предложения.

Нынешняя акция "Зеленой пятницы" является частью стратегии ПриватБанка, направленной на расширение возможностей для клиентов получать дополнительные преимущества от ежедневных покупок. Благодаря программе, охватывающей широкий спектр товаров и услуг, пользователи могут более эффективно планировать расходы и экономить на повседневных покупках.

Напомним, украинцы могут заказать доставку пластиковой карты ПриватБанка по почте. Посылку можно получить даже за границей, а к концу 2024 года услуга бесплатная. Оформить доставку можно через Приват24.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке рассказали, в каких условиях украинским военным не начисляется пеня за невыполнение обязательств перед банком, а также проценты за пользование кредитом. Некоторые бойцы утверждают, что им отказывают в этих льготах.

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