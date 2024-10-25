ПриватБанк получил штраф от НБУ — с него взыщут 1,7 млн грн

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" регулятор обнаружил во время проверки серьезные нарушения законодательства. В связи с этим ему выписали штраф почти на 2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также:

Что нарушил ПриватБанк

Как отмечается в решении Центробанка, при осуществлении очередного мониторинга работы банков на финансовом рынке специалисты обнаружили несколько нарушителей, не выполнявших требования законодательства. В их числе оказался государственный банк.

Так, во время планового выездного мониторинга НБУ нашел определенные несоответствия. В частности, специалисты зафиксировали нарушение банком законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использования платежных инструментов и схем выполнения платежных операций.

Поэтому банк должен оплатить штраф — 1,7 млн гривен.

Наказание других нарушителей

Кроме того, Нацбанк обнаружил нарушения в ООО "Универсальный Дата Центр". Ему также выписали штраф. Речь идет о несвоевременном предоставлении отчетности о деятельности на платежном рынке за июнь текущего года. Ему придется отдать 170 тысяч гривен.

Эти решения приняли в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры и они уже вступили в силу.

"Уплатить штрафы учреждения обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк заблокировал счет клиенту за использование терминала. Он часто оплачивал коммунуслуги и штрафы.

Также мы писали, что ПриватБанк потребовал у клиентки расчета за задолженность по кредиту в 120 тыс. гривен. Средства украли мошенники, однако суд вынес неожиданное решение.