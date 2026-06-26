ПриватБанк обновил тарифы на переводы: цены до конца лета

Карта и отделение банка. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В государственном "ПриватБанке" для клиентов, которые будут осуществлять операции по международным переводам с картами банка, продлили действие пониженных тарифов до конца лета 2026 года. Речь идет о взыскании меньшего размера комиссии за услуги.

О том, сколько будут платить клиенты банка, рассказывают Новини.LIVE.

Новые тарифы за переводы в ПриватБанке до конца лета

Как отмечается, государственный банк решил продлить лояльные условия для международных переводов до конца лета с целью усиления доступности сервисов для украинцев, финансово поддерживающих близких и родных.

"ПриватБанк продлевает действие льготных тарифов для международных переводов на зарубежные карты по всему миру и переводы из-за границы на карты банка в Приват24, чтобы сделать для украинцев более доступными современные цифровые сервисы и поддержку близких и родных", — говорится в сообщении.

Согласно обновленным правилам, до 31 августа текущего года будут актуальны такие льготные тарифы на осуществление международных переводов через приложение или веббанкинг "Приват24":

1% вместо 1,5% от суммы — с заграничных карт на карты ПриватБанка; 1% от суммы (от 50 грн) вместо 2% (от 50 грн) — с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты.

Правила осуществления переводов в ПриватБанке

Также в банке обнародовали инструкцию по осуществлению переводов для клиентов. В частности, сделать перевод с карты зарубежного финучреждения на карту ПриватБанка можно через мобильное приложение "Приват24" за счет опции "Перевести" или через портал, выбрав в меню пункт "Перевод на карту". Это можно сделать следующим образом:

ввести реквизиты карты зарубежного финучреждения;

выбрать карту ПриватБанка, куда должны поступить средства;

ввести необходимую сумму денежного перевода;

в конце подтвердить операцию.

Для перевода с карты ПриватБанка на зарубежную карту предусмотрен аналогичный алгоритм как для приложения, так и для вебверсии. Для этого нужно:

выбрать из шаблона/ввести данные заграничной карты;

указать сумму перевода;

подтвердить операцию.

Согласно условиям, посылать зарубежные переводы можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах или евро.

Также в банке напомнили, что граждане могут открыть цифровую валютную карту онлайн в Приват24 и покупать мгновенно валюту.

Лимиты по количеству и сумме на переводы с карт ПриватБанка на зарубежные карты сейчас следующие:

минимальный размер перевода — 10 долларов (эквивалент);

максимальный сумма перевода — 29 999 грн (эквивалент);

совокупный размер переводов на заграничные карты в "Приват24" на одного клиента ПриватБанка в течение календарного месяца — 100 000 грн (эквивалент);

общее количество переводов на одного клиента ПриватБанка за календарный месяц — 20;

лимит на покупку валюты онлайн у "Приват24" — 50 000 грн/месяц.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что процедура актуализации данных в ПриватБанке предусматривает заполнение небольшой анкеты со списком вопросов. Среди них будет просьба указать актуальный адрес регистрации и фактическое место жительства. Также обязательно клиент должен указать сумму максимального дохода, которая может поступить в течение одного месяца. Все это можно оформить онлайн.

Также Новини.LIVE писали, когда гражданам нужно сменить номер телефона в ПриватБанке. Такой подход актуален для тех, кто лишился возможности входа в "Приват24" из-за системного сбоя. В финучреждении объяснили, как правильно сменить номер. Для этого можно позвонить оператору. Такая возможность доступна как для звонков в Украине, так и для обращения из-за границы.