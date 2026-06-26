ПриватБанк обновил тарифы на переводы: цены до конца лета
В государственном "ПриватБанке" для клиентов, которые будут осуществлять операции по международным переводам с картами банка, продлили действие пониженных тарифов до конца лета 2026 года. Речь идет о взыскании меньшего размера комиссии за услуги.
О том, сколько будут платить клиенты банка, рассказывают Новини.LIVE.
Новые тарифы за переводы в ПриватБанке до конца лета
Как отмечается, государственный банк решил продлить лояльные условия для международных переводов до конца лета с целью усиления доступности сервисов для украинцев, финансово поддерживающих близких и родных.
"ПриватБанк продлевает действие льготных тарифов для международных переводов на зарубежные карты по всему миру и переводы из-за границы на карты банка в Приват24, чтобы сделать для украинцев более доступными современные цифровые сервисы и поддержку близких и родных", — говорится в сообщении.
Согласно обновленным правилам, до 31 августа текущего года будут актуальны такие льготные тарифы на осуществление международных переводов через приложение или веббанкинг "Приват24":
- 1% вместо 1,5% от суммы — с заграничных карт на карты ПриватБанка;
- 1% от суммы (от 50 грн) вместо 2% (от 50 грн) — с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты.
Правила осуществления переводов в ПриватБанке
Также в банке обнародовали инструкцию по осуществлению переводов для клиентов. В частности, сделать перевод с карты зарубежного финучреждения на карту ПриватБанка можно через мобильное приложение "Приват24" за счет опции "Перевести" или через портал, выбрав в меню пункт "Перевод на карту". Это можно сделать следующим образом:
- ввести реквизиты карты зарубежного финучреждения;
- выбрать карту ПриватБанка, куда должны поступить средства;
- ввести необходимую сумму денежного перевода;
- в конце подтвердить операцию.
Для перевода с карты ПриватБанка на зарубежную карту предусмотрен аналогичный алгоритм как для приложения, так и для вебверсии. Для этого нужно:
- выбрать из шаблона/ввести данные заграничной карты;
- указать сумму перевода;
- подтвердить операцию.
Согласно условиям, посылать зарубежные переводы можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах или евро.
Также в банке напомнили, что граждане могут открыть цифровую валютную карту онлайн в Приват24 и покупать мгновенно валюту.
Лимиты по количеству и сумме на переводы с карт ПриватБанка на зарубежные карты сейчас следующие:
- минимальный размер перевода — 10 долларов (эквивалент);
- максимальный сумма перевода — 29 999 грн (эквивалент);
- совокупный размер переводов на заграничные карты в "Приват24" на одного клиента ПриватБанка в течение календарного месяца — 100 000 грн (эквивалент);
- общее количество переводов на одного клиента ПриватБанка за календарный месяц — 20;
- лимит на покупку валюты онлайн у "Приват24" — 50 000 грн/месяц.
Еще Новини.LIVE рассказывали, что процедура актуализации данных в ПриватБанке предусматривает заполнение небольшой анкеты со списком вопросов. Среди них будет просьба указать актуальный адрес регистрации и фактическое место жительства. Также обязательно клиент должен указать сумму максимального дохода, которая может поступить в течение одного месяца. Все это можно оформить онлайн.
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