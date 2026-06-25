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Клиенты ПриватБанка должны раскрыть доходы: как определить сумму

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 07:01
ПриватБанк от некоторых клиентов ждет раскрытия дохода за месяц: что нужно знать
Кошелек с деньгами и отделение банка. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного  "ПриватБанка" должны время от времени отчитываться о своих ежемесячных финансовых поступлениях в соответствии с требованиями закона о финансовом мониторинге. Известно, как клиенту самостоятельно определить сумму дохода, чтобы избежать неприятностей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на отзыв на портале Минфина о работе банка.

Процедура обновления данных в ПриватБанке

Согласно действующему законодательству, клиенты банка должны предоставлять актуальную информацию для обеспечения безопасности взаимодействия обеих сторон.

В случае получения от государственного финансового учреждения уведомления с просьбой обновить данные клиент должен в течение 30 дней сделать это дистанционно или обратиться в отделение лично для предоставления соответствующих сведений и необходимых документов, в противном случае ему грозит блокировка счета. В частности, необходимо указать максимальную сумму, которая может перечисляться на карту в течение месяца.

Однако, как следует из одного из сообщений, некоторые клиенты не знают о существовании соответствующего требования и выражают удивление по поводу такой просьбы сотрудника банка.

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"Она устроила мне настоящий допрос, спросив: "Какую максимальную сумму вам переводят на карту?". Считаю, что такие вопросы в общем зале отделения являются абсолютно неправомерными и нарушают банковскую этику. Я ответила, что бывает 3 тысячи гривен. На что менеджер заявила: "Я устанавливаю вам лимит на переводы на вашу карту в размере 3 тысяч гривен; если вам переведут больше, вам придется отчитываться перед банком за поступления", — говорится в сообщении одной из гражданок после прохождения процедуры обновления данных в банке.

Почему нужно отчитываться о доходах перед ПриватБанком

Клиентам необходимо быть готовыми раскрыть личную информацию. Это предусмотрено законом № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Как правило, банк предлагает заполнить небольшую анкету со списком вопросов. Среди них будет просьба указать актуальное место регистрации и фактический адрес проживания. Кроме того, в обязательном порядке клиент должен указать максимальный доход, который может поступать в течение одного месяца.

Несмотря на установленный законом стандартный месячный лимит на переводы по Украине в размере 100 000 грн, клиенты должны указать собственный уровень доходов.

При этом важно не занизить сумму дохода, ведь в случае ее превышения гражданину придется обращаться в финансовое учреждение с подтверждающими документами о законности средств.

Необходимо подсчитать все возможные суммы поступлений и переводов, кроме переводов между собственными картами.

Актуализацию клиенты ПриватБанка обязаны проходить не реже одного раза в пять лет. Срок обновления для каждого индивидуален и зависит от уровня риска для деловых отношений.

В частности, клиенты могут подать актуальные данные удаленно через мобильное приложение "Приват24" в соответствии со следующей инструкцией:

  1. В приложении перейти в раздел "Обновить информацию";
  2. Подтвердить, что нет связей со странами-агрессорами (РФ/Беларусь).
  3. Указать ПИН-код карты для подтверждения;
  4. Проверить и внести личные данные, если они изменились;
  5. Добавить документы (из приложения "Дії"/выбрать из списка и сфотографировать документ, если приложения "Дії" нет);
  6. Указать адрес регистрации/проживания;
  7. Сообщить о социальном статусе;
  8. Указать сумму максимального дохода в месяц;
  9. Подписать документы.

Еще Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк начисляет бонусы за некоторые финансовые операции. Речь идет о суммах от 1 000 до 3 000 грн и шансе выиграть iPhone 17 Pro Max. Необходимо лишь выполнить условия акции при осуществлении переводов по номеру телефона. В частности, это нужно сделать через приложение "Приват24". Такие операции автоматически примут участие в акции.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк может заблокировать счета в связи с необходимостью проведения проверок в случае появления подозрений относительно законности операций. Такие ограничения могут быть введены в рамках требований закона о финансовом мониторинге. Для разблокировки необходимо предоставить подтверждение источников поступления средств.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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