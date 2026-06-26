Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы ПриватБанк обновил тарифы на переводы: цены до конца лета

ПриватБанк обновил тарифы на переводы: цены до конца лета

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 07:01
ПриватБанк снизил тарифы на переводы до конца лета: сколько нужно платить
Карта и отделение банка. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" для клиентов, которые будут осуществлять операции по международным переводам с картами банка, продлили действие пониженных тарифов до конца лета 2026 года. Речь идет о взыскании меньшего размера комиссии за услуги.

О том, сколько будут платить клиенты банка, рассказывают Новини.LIVE.

Новые тарифы за переводы в ПриватБанке до конца лета

Как отмечается, государственный банк решил продлить лояльные условия для международных переводов до конца лета с целью усиления доступности сервисов для украинцев, финансово поддерживающих близких и родных.

"ПриватБанк продлевает действие льготных тарифов для международных переводов на зарубежные карты по всему миру и переводы из-за границы на карты банка в Приват24, чтобы сделать для украинцев более доступными современные цифровые сервисы и поддержку близких и родных", — говорится в сообщении.

Согласно обновленным правилам, до 31 августа текущего года будут актуальны такие льготные тарифы на осуществление международных переводов через приложение или веббанкинг "Приват24":

Читайте также:
  1. 1% вместо 1,5% от суммы — с заграничных карт на карты ПриватБанка;
  2. 1% от суммы (от 50 грн) вместо 2% (от 50 грн) — с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты.

Правила осуществления переводов в ПриватБанке

Также в банке обнародовали инструкцию по осуществлению переводов для клиентов. В частности, сделать перевод с карты зарубежного финучреждения на карту ПриватБанка можно через мобильное приложение "Приват24" за счет опции "Перевести" или через портал, выбрав в меню пункт "Перевод на карту". Это можно сделать следующим образом:

  • ввести реквизиты карты зарубежного финучреждения;
  • выбрать карту ПриватБанка, куда должны поступить средства;
  • ввести необходимую сумму денежного перевода;
  • в конце подтвердить операцию.

Для перевода с карты ПриватБанка на зарубежную карту предусмотрен аналогичный алгоритм как для приложения, так и для вебверсии. Для этого нужно:

  • выбрать из шаблона/ввести данные заграничной карты;
  • указать сумму перевода;
  • подтвердить операцию.

Согласно условиям, посылать зарубежные переводы можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах или евро.

Также в банке напомнили, что граждане могут открыть цифровую валютную карту онлайн в Приват24 и покупать мгновенно валюту.

Лимиты по количеству и сумме на переводы с карт ПриватБанка на зарубежные карты сейчас следующие:

  • минимальный размер перевода — 10 долларов (эквивалент);
  • максимальный сумма перевода — 29 999 грн (эквивалент);
  • совокупный размер переводов на заграничные карты в "Приват24" на одного клиента ПриватБанка в течение календарного месяца — 100 000 грн (эквивалент);
  • общее количество переводов на одного клиента ПриватБанка за календарный месяц — 20;
  • лимит на покупку валюты онлайн у "Приват24" — 50 000 грн/месяц.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что процедура актуализации данных в ПриватБанке предусматривает заполнение небольшой анкеты со списком вопросов. Среди них будет просьба указать актуальный адрес регистрации и фактическое место жительства. Также обязательно клиент должен указать сумму максимального дохода, которая может поступить в течение одного месяца. Все это можно оформить онлайн.

Также Новини.LIVE писали, когда гражданам нужно сменить номер телефона в ПриватБанке. Такой подход актуален для тех, кто лишился возможности входа в "Приват24" из-за системного сбоя. В финучреждении объяснили, как правильно сменить номер. Для этого можно позвонить оператору. Такая возможность доступна как для звонков в Украине, так и для обращения из-за границы.

ПриватБанк деньги денежные переводы
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации