У клиента ПриватБанка украли 50 тыс. грн — как отреагировал банк

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В последнее время жалоб на государственный ПриватБанк стало больше. В частности, клиенты возмущены слабой системой безопасности финучреждения, из-за чего мошенники стали чаще снимать средства со счетов.

Об этом говорится в одной из жалоб на портале "Минфин".

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Детали жалобы

Так клиент ПриватБанка сообщил, что неизвестные похитили с его счета около 50 тыс. гривен. Он посетовал на то, что финучреждение не смогло защитить его средства.

"У меня сняли с карты около 50 000 гривен ночью по киевскому времени в конце октября 2024 года, с бизнесов на территории США. Непонятно, как банк не заблокировал эти транзакции как подозрительные. Но что еще больше беспокоит, это то, что мой случай не единичен", — написал он.

В ПриватБанке ответили на обращение клиента, отметив, что банк постоянно усовершенствует системы защиты от мошенничества, использует современные методы для обеспечения конфиденциальности личных данных и финансовых операций. Соответствующие службы банка проводят мероприятия по всестороннему анализу ситуации и выяснению всех деталей.

"Расследование случаев мошенничества, а также розыск и задержание воров, согласно законодательству, находятся вне юрисдикции банка. Этим занимаются правоохранительные органы, а банк в свою очередь всегда готов содействовать этому каким-либо необходимым образом", — говорится в сообщении.

Жалоба на ПриватБанк. Скриншот: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка государственного ПриватБанка обратилась с жалобой на проблемы со снятием наличных через терминал банка за пределами страны. Она сообщила, что банкомат блокирует ее транзакцию по соображениям безопасности. При этом, как отметила женщина, ее подруга без труда сняла деньги с такой же карты.

Также мы писали, что ПриватБанк предоставляет возможность совершать мошеннические сделки. В этом уверяет один из клиентов, столкнувшийся с неприятным опытом отделения банка.