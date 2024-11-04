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ПриватБанк не захистив кошти клієнта — чоловік втратив 50 тисяч

4 листопада 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
У клієнта ПриватБанку вкрали 50 тис. грн — як відреагував банк
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Останнім часом скарг на державний ПриватБанк побільшало. Зокрема, клієнти обурені слабкою системою безпеки фінустанови, через що шахраї стали частіше знімати кошти з рахунків.

Про це йдеться в одній зі скарг на порталі "Мінфін".

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Деталі скарги

Так, клієнт ПриватБанку повідомив, що невідомі викрали з його рахунку близько 50 тис. гривень. Він поскаржився на те, що фінустанова не змогла захистити його кошти.

"У мене зняли з карти близько 50 000 гривень уночі за київським часом наприкінці жовтня 2024 року, з бізнесів на території США. Незрозуміло, як банк не заблокував ці транзакції як підозрілі. Але що ще більше непокоїть, це те, що мій випадок не їдничний", — написав він.

У ПриватБанку відповіли на звернення клієнта, зазначивши, що банк постійно вдосконалює системи захисту від шахрайства, використовує сучасні методи для забезпечення конфіденційності особистих даних та фінансових операцій. Відповідні служби банку проводять заходи для всебічного аналізу ситуації та з’ясування всіх деталей.

"Розслідуванням випадків шахрайства, а також розшук і затримання злодіїв, згідно із законодавством, знаходяться поза юрисдикцією банку. Цим займаються правоохоронні органи, а банк в свою чергу завжди готовий сприяти цьому будь-яким необхідним чином", — йдеться в повідомленні.

Клієнти ПриватБанку скаржаться на шахраїв
Скарга на ПриватБанк. Скриншот: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка державного ПриватБанку звернулася зі скаргою на проблеми зі зняттям готівки через термінал банку за межами країни. Вона повідомила, що банкомат блокує її транзакцію з міркувань безпеки. При цьому, як зазначила жінка, її подруга без труднощів зняла гроші з такої ж картки.

Також ми писали, що ПриватБанк надає можливість здійснювати шахрайські оборудки. У цьому запевняє один із клієнтів, який зіткнувся з неприємним досвідом у відділенні банку.

банківські карти ПриватБанк скарги шахрайство блокування гроші

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