ПриватБанк медлит с перечислением денег военному — что случилось

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" игнорирует требование по возврату ошибочно перечисленных средств военнослужащему. С соответствующей жалобой обратились родственники бойца, находящегося на передовой.

Об этом сообщается на сайте "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе финучреждений.

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Невозврат ошибочно перечисленных средств ПриватБанком

Как говорится в обращении, Воинская часть Ф4689 (ЕГРПОУ 26637172) неоднократно обращалась с соответствующим заявлением о возврате ошибочно перечисленных средств, которое произошло 14 июня 2024 года на карточный счет Зеленянского Олега Ивановича (РНУКПН 2952118156).

Вышеупомянутый боец погиб еще в январе 2024 года. Сумма средств, перечисленная не на тот счет, является денежным довольствием другого военнослужащего, который сейчас находится на передовой. ПриватБанк не реагирует на обращение, поэтому его семья не может получить законные средства.

Соответствующее заявление писали лично в отделении банка г. Подольск Одесской области, звонили по телефону на горячую линию, писали на электронную почту. В банке заявили, что обращение находится в обработке, однако уже долгое время нет никакой реакции.

"Средства не были зачислены на счет погибшего военнослужащего, и их никто не получил, о чем сообщил специалист банка. Для решения этого вопроса специалист банка посоветовал написать заявление. Воинская часть Ф4689 (ЕГРПОУ 26637172) направила заявление от 08.08.24г., № 12 возвращение средств, которое было принято к рассмотрению 08.08.24г. Швец О. В. в отделении ПриватБанка в г. Подольске Одесской области. Также обращались на горячую линию, где сначала переключали разных специалистов, а потом сказали, что заявление принято в обработку и рассматривается. Также писали на электронную почту help@pb.ua, там ответа вообще не получили", — говорится в сообщении.

В обращении к банку отмечается, что по состоянию на 10 сентября 2024 года средства так и не вернули. Причины не объясняют.

"Даже не получили никакого ответа. Причина невозврата неизвестна. Такое впечатление, что Приват просто присваивает себе средства, даже средства военных, благодаря которым до сих пор могут работать. Еще добавлю, что зарплатный проект у нас открыт и с другими банками, а такие проблемы только с ПриватБанком! Ужас!" — отметили родственники бойца.

Что говорят в банке

Представители ПриватБанка извинились за "неудобства" и сообщили, что после уточнения информации поставят в известность.

"Наши специалисты уже проверяют информацию и разбираются в ситуации, по результатам рассмотрения которой с вами дополнительно свяжутся. Извините за созданные неудобства", — сообщили в финучреждении.

Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк блокирует счета своих состоятельных клиентов без объяснения причин. Несмотря на все официальные подтверждения поступления миллионных сумм, потерять доступ к деньгам можно из-за незначительного перевода.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка сетуют на систему безопасности, допустившую списание денег. Речь идет о сумме 250 тыс. гривен.