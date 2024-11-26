Верховный Суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда подтвердил, что возвращение государственного ПриватБанка бывшим владельцам невозможно. Речь идет об Игоре Коломойском и кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка во вторник, 26 ноября.

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Верховный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда.

Этими судебными решениями было завершено рассмотрение дела о признании недействительными сделок по купле-продаже ПриватБанка во время его национализации в декабре 2016 года и обязательства вернуть акции банка бывшим акционерам.

В НБУ отметили, что Верховный суд в очередной раз констатировал, что нарушений прав экс-акционеров в процедуре вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нет.

"Дело было открыто по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd к Национальному банку, Кабинету Министров Украины, Министерству финансов Украины, ПриватБанку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц", — говорится в сообщении.

Напомним, за первые десять месяцев 2024 года украинские банки получили чистую прибыль после налогообложения в размере 117,629 млрд гривен. Лидером рейтинга стал ПриватБанк.

Также ПриватБанк может лишиться значительного количества своих клиентов. Известно, что счета клиентов с устаревшими данными будут заблокированы без возможности восстановления, если они их не обновят.