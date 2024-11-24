Хто очолив рейтинг прибутковості банків у 2024 році

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За перші десять місяців 2024 року платоспроможні банки України заробили 117,629 млрд гривень чистого прибутку після оподаткування, що на 7,1% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Рейтинг очолив ПриватБанк.

Про це йдеться на порталі Національного банку України (НБУ).

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Які прибутки отримали українські банки за 2024 рік

Найбільшу прибутковість серед українських банків за січень-жовтень 2024 року продемонстрував державний ПриватБанк, який заробив 48,352 млрд гривень. За ним слідує державний Ощадбанк із прибутком 11,836 млрд гривень, а на третьому місці — Райффайзен Банк, який заробив 6,152 млрд гривень.

Також у топ-5 потрапили державний Укрексімбанк із 5,872 млрд гривень та приватний ПУМБ, прибуток якого склав 5,184 млрд гривень.

Рейтинг прибутковості банків у 2024 році. Джерело: скриншот

За даними Національного банку, 54 з 62 платоспроможних банків отримали прибуток на загальну суму 117,972 млрд гривень. Водночас, вісім банків за цей період показали збитки на суму 343 млн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ з 20 листопада скасував низку валютних обмежень та запровадив нові. Зміни стосуються грошових переказів для імпортерів, розрахунків за проєктами міжнародної технічної допомоги і валютних кредитів.

Ми також писали, що в Україні вже другий місяць діють обмеження на карткові перекази, яке становить 150 тис. грн. Проте, якщо ви використовуєте IBAN замість номера картки, ви можете перерахувати більшу суму.