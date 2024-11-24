Хто очолив рейтинг прибутковості банків у 2024 році

Рейтинг банків з прибутку — скільки заробив ПриватБанк
За перші десять місяців 2024 року платоспроможні банки України заробили 117,629 млрд гривень чистого прибутку після оподаткування, що на 7,1% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Рейтинг очолив ПриватБанк.
Про це йдеться на порталі Національного банку України (НБУ).
Які прибутки отримали українські банки за 2024 рік
Найбільшу прибутковість серед українських банків за січень-жовтень 2024 року продемонстрував державний ПриватБанк, який заробив 48,352 млрд гривень. За ним слідує державний Ощадбанк із прибутком 11,836 млрд гривень, а на третьому місці — Райффайзен Банк, який заробив 6,152 млрд гривень.
Також у топ-5 потрапили державний Укрексімбанк із 5,872 млрд гривень та приватний ПУМБ, прибуток якого склав 5,184 млрд гривень.
За даними Національного банку, 54 з 62 платоспроможних банків отримали прибуток на загальну суму 117,972 млрд гривень. Водночас, вісім банків за цей період показали збитки на суму 343 млн гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, НБУ з 20 листопада скасував низку валютних обмежень та запровадив нові. Зміни стосуються грошових переказів для імпортерів, розрахунків за проєктами міжнародної технічної допомоги і валютних кредитів.
Ми також писали, що в Україні вже другий місяць діють обмеження на карткові перекази, яке становить 150 тис. грн. Проте, якщо ви використовуєте IBAN замість номера картки, ви можете перерахувати більшу суму.
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