Верховний Суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Касаційний господарський суд Верховного суду підтвердив, що повернення державного ПриватБанку колишнім власникам є неможливим. Йдеться про Ігоря Коломойського та кіпрську компанію Triantal Investments Ltd.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку у вівторок, 26 листопада.

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Верховний суд залишив у силі ухвалу Господарського суду міста Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду.

Цими судовими рішеннями було завершено розгляд справи про визнання недійсними угод з купівлі-продажу ПриватБанку під час його націоналізації в грудні 2016 року та зобов'язання повернути акції банку колишнім акціонерам.

У НБУ наголосили, що Верховний суд вкотре констатував те, що порушень прав ексакціонерів у процедурі виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участі держави немає.

"Справа була відкрита за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd до Національного банку, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, ПриватБанку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за перші десять місяців 2024 року українські банки отримали чистий прибуток після оподаткування в розмірі 117,629 млрд гривень. Лідером рейтингу став ПриватБанк.

Також ПриватБанк може втратити значну кількість своїх клієнтів. Відомо, що рахунки клієнтів з застарілими даними будуть заблоковані без можливості відновлення, якщо вони їх не оновлять.