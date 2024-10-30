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ПриватБанк не предупреждает о проблемах с лизингом — жалоба

30 октября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк предлагает в лизинг авто, несмотря на невозможность его переоформления
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиент государственного "ПриватБанка" рассказал о проблемах с программой лизинга. Сервисный центр отказывает в переоформлении транспорта из-за проблем финучреждения с долговой историей.

Соответствующая жалоба появилась на портале Минфин.

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Как рассказал клиент, с сентября 2023 года он не может переоформить приобретенный автомобильный транспорт в лизинг через ПриватБанк.

По его словам, официальной причиной отказа в Сервисном Центре называют факт того, что ПриватБанк находится в реестре должников.

"Ни в коем случае не берите в ПриватБанке авто в лизинг. В сентябре 2023 года выплатили все обязательства по договору, получили пакет документов и поехали переоформлять. Сервисный центр в переоформлении отказал из-за того, что ПриватБанк находится в реестре должников", — написал он.

Мужчина возмущен, что фактически программа лизинга не работает, ведь до сих пор не может распоряжаться авто. В то время как банк в дальнейшем афиширует соответствующую услугу клиентам.

"Сотрудники банка очень сочувствуют, но вопрос не решается. В результате есть автомобиль, за который выплатили деньги, а распоряжаться не можем. При этом Приват и дальше спокойно дает кредиты и лизинг на авто", — пояснил он.

Ответ ПриватБанка

Представители финучреждения отреагировали на сообщения, отметив, что такие трудности временные. Для разрешения проблемной ситуации "прилагают все усилия". Там заверили, что клиент может в дальнейшем свободно пользоваться автомобилем, приобретенным по договору финансового лизинга, несмотря на то, что он не переоформлен.

"Акционерное общество коммерческий банк "ПриватБанк" приносит свои извинения за временные неудобства. Уверяем, что Банк прилагает все усилия для скорейшего решения данного вопроса. Сообщаем, что Вы и дальше имеете возможность свободно пользоваться приобретенным по договору финансового лизинга транспортным средством", — говорится в  сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке предупредили, что изъятые или забытые в банкоматах банковские карты не возвращают их владельцам, даже если карта из другого банка. В финучреждении рассказали, что делать в таких случаях.

Также мы писали, что ПриватБанк изменил правила снятия наличных денег за границей. Внедрив новую услугу, банк стал новатором среди других банковских учреждений.

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