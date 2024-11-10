Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ПриватБанк не дает выписки по счетам, с которых воруют деньги arrow

ПриватБанк не дает выписки по счетам, с которых воруют деньги

10 ноября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиенты ПриватБанка не могут получить выписки по счетам, по которым воруют деньги — судебное решение
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Мужчина обратился в ПриватБанк с просьбой предоставить выписку по счету, с которого пропали 41 576 гривен. Однако банк отказался выполнить его запрос.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

Читайте также:

Детали дела

Отмечено, что 22 апреля 2022 года мужчина обратился к сотрудникам ПриватБанка с устной просьбой предоставить выписку по его счету, однако получил отказ. 8 июля того же года он направил письменную жалобу в банк, где сообщил об исчезновении всех средств с его счета и требовал подтвердить наличие средств на счете по состоянию на 28 апреля 2022 года. Однако финучреждение не предоставило соответствующую информацию.

Суд установил, что мужчина является клиентом ПриватБанка, с которым он заключил договор на вклад "Депозит Плюс" еще 5 января 2017 года. Соглашение предусматривало годовую процентную ставку 18% с ежемесячной выплатой процентов и возможностью пополнения. Отдельные проценты, начисленные по вкладу, засчитывались на бонусный счет "Бонус Плюс" по ставке 2% годовых. Гражданин утверждает, что на апрель 2022 года на бонусном счете было 41 576 гривен, однако не предоставил подтверждающих доказательств. После 30 апреля 2022 года все средства с этого счета исчезли при непонятных обстоятельствах.

Что решил суд

Суд полностью удовлетворил иск мужчины, признав его право на получение письменной информации от ПриватБанка о наличии средств на его счету по состоянию на 28 апреля 2022 года.

В своем решении суд подчеркнул, что клиент имеет право получать выписки о состоянии своего счета и совершенных операциях. Банк обязан рассматривать заявления клиента по ошибочным или ненадлежащим операциям, а также предоставлять информацию о результатах рассмотрения обращений в установленный законом срок, не превышающий одного месяца, с возможностью продления срока до 45 дней.

Что еще нужно знать

Напомним, в последнее время жалоб на государственный ПриватБанк стало больше. В частности, клиенты возмущены слабой системой безопасности финучреждения, из-за чего мошенники стали чаще снимать средства со счетов.

Мы также писали, что ПриватБанк предоставляет возможность совершать мошеннические сделки. В этом уверяет один из клиентов, столкнувшийся с неприятным опытом отделения банка.

ПриватБанк деньги мошенничество судебные решения банки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:32 Депутат анонсировала изменения в бюджете — сколько идет на армию

07:22 На Кировоградщине арендатор судился за водоем — что решил суд

07:05 Как получить пенсионное удостоверение и где без него не обойтись

07:01 ПриватБанк не дает выписки по счетам, с которых воруют деньги

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого на черном рынке сегодня

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь — сколько стоит металлолом в ноябре

06:30 Выплата за погибшего военного — куда обращаться родственникам

06:30 Соя сильно упала в цене — сколько стоит зерно в ноябре

06:10 Пенсионеры могут получать гораздо большие выплаты — как именно

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

07:32 Депутат анонсировала изменения в бюджете — сколько идет на армию

07:22 На Кировоградщине арендатор судился за водоем — что решил суд

07:05 Как получить пенсионное удостоверение и где без него не обойтись

07:01 ПриватБанк не дает выписки по счетам, с которых воруют деньги

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого на черном рынке сегодня

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь — сколько стоит металлолом в ноябре

06:30 Выплата за погибшего военного — куда обращаться родственникам

06:30 Соя сильно упала в цене — сколько стоит зерно в ноябре

06:10 Пенсионеры могут получать гораздо большие выплаты — как именно

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд