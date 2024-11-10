Клиенты ПриватБанка не могут получить выписки по счетам, по которым воруют деньги — судебное решение

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Мужчина обратился в ПриватБанк с просьбой предоставить выписку по счету, с которого пропали 41 576 гривен. Однако банк отказался выполнить его запрос.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

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Детали дела

Отмечено, что 22 апреля 2022 года мужчина обратился к сотрудникам ПриватБанка с устной просьбой предоставить выписку по его счету, однако получил отказ. 8 июля того же года он направил письменную жалобу в банк, где сообщил об исчезновении всех средств с его счета и требовал подтвердить наличие средств на счете по состоянию на 28 апреля 2022 года. Однако финучреждение не предоставило соответствующую информацию.

Суд установил, что мужчина является клиентом ПриватБанка, с которым он заключил договор на вклад "Депозит Плюс" еще 5 января 2017 года. Соглашение предусматривало годовую процентную ставку 18% с ежемесячной выплатой процентов и возможностью пополнения. Отдельные проценты, начисленные по вкладу, засчитывались на бонусный счет "Бонус Плюс" по ставке 2% годовых. Гражданин утверждает, что на апрель 2022 года на бонусном счете было 41 576 гривен, однако не предоставил подтверждающих доказательств. После 30 апреля 2022 года все средства с этого счета исчезли при непонятных обстоятельствах.

Что решил суд

Суд полностью удовлетворил иск мужчины, признав его право на получение письменной информации от ПриватБанка о наличии средств на его счету по состоянию на 28 апреля 2022 года.

В своем решении суд подчеркнул, что клиент имеет право получать выписки о состоянии своего счета и совершенных операциях. Банк обязан рассматривать заявления клиента по ошибочным или ненадлежащим операциям, а также предоставлять информацию о результатах рассмотрения обращений в установленный законом срок, не превышающий одного месяца, с возможностью продления срока до 45 дней.

Что еще нужно знать

Напомним, в последнее время жалоб на государственный ПриватБанк стало больше. В частности, клиенты возмущены слабой системой безопасности финучреждения, из-за чего мошенники стали чаще снимать средства со счетов.

Мы также писали, что ПриватБанк предоставляет возможность совершать мошеннические сделки. В этом уверяет один из клиентов, столкнувшийся с неприятным опытом отделения банка.