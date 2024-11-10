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ПриватБанк не дає виписки по рахунках, з яких крадуть гроші

10 листопада 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнти ПриватБанку не можуть отримати виписки по рахунках, з яких крадуть гроші — судове рішення
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Чоловік звернувся до ПриватБанку з проханням надати виписку по рахунку, з якого зникли 41 576 гривень. Однак банк відмовився виконати його запит.

Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва.

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Деталі справи

Зазначено, що 22 квітня 2022 року чоловік звернувся до співробітників ПриватБанку з усним проханням надати виписку по його рахунку, проте отримав відмову. 8 липня того ж року він надіслав письмову скаргу до банку, в якій повідомив про зникнення всіх коштів з його рахунку, і вимагав підтвердити наявність коштів на рахунку станом на 28 квітня 2022 року. Однак фінустанова не надала відповідної інформації.

Суд встановив, що чоловік є клієнтом ПриватБанку, з яким він уклав договір на вклад "Депозит Плюс" ще 5 січня 2017 року. Угода передбачала річну процентну ставку 18% із щомісячною виплатою відсотків і можливістю поповнення. Окремі відсотки, нараховані по вкладу, зараховувались на бонусний рахунок "Бонус Плюс" за ставкою 2% річних. Громадянин стверджує, що станом на квітень 2022 року на бонусному рахунку було 41 576 гривень, однак не надав підтверджувальних доказів. Після 30 квітня 2022 року всі кошти з цього рахунку зникли за незрозумілих обставин.

Що вирішив суд

Суд повністю задовольнив позов чоловіка, визнавши його право на отримання письмової інформації від ПриватБанку про наявність коштів на його рахунку станом на 28 квітня 2022 року.

У своєму рішенні суд наголосив, що клієнт має право отримувати виписки про стан свого рахунку та здійснені операції. Банк зобов'язаний розглядати заяви клієнта щодо помилкових або неналежних операцій, а також надавати інформацію про результати розгляду звернень у встановлений законом термін, що не перевищує одного місяця, з можливістю подовження строку до 45 днів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, останнім часом скарг на державний ПриватБанк побільшало. Зокрема, клієнти обурені слабкою системою безпеки фінустанови, через що шахраї стали частіше знімати кошти з рахунків.

Ми також писали, що ПриватБанк надає можливість здійснювати шахрайські оборудки. У цьому запевняє один із клієнтів, який зіткнувся з неприємним досвідом у відділенні банку.

ПриватБанк гроші шахрайство судові рішення банки

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