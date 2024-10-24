ПриватБанк расширил возможности клиентов — что стало доступным в Приват24

ПриватБанк предоставил новые возможности в Приват24 — что изменилось
Государственный "ПриватБанк" расширил возможности для бизнес-клиентов. Теперь украинцы, зарегистрированные как физлица-предприниматели, смогут открывать бизнес-счета в мобильном приложении "Приват24" для физлиц в несколько кликов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.
Открытие счетов ФЛП через Приват24
Новая возможность призвана существенно упростить процесс регистрации счетов для представителей малого бизнеса. Благодаря этому предприниматели получат быстрый и удобный способ управления собственными финансами в мобильном банке.
По словам члена правления ПриватБанка Евгения Заиграева, только с начала текущего года в банке насчитывается 123 тысяч новых счетов для физлиц-предпринимателей. В то же время, рост активной клиентской базы составляет 6% (721 тысячу клиентов).
"Мы привлекаем почти каждого третьего украинского предпринимателя, который только зарегистрировал свой бизнес", — сообщил представитель банка.
Как открыть счет ФЛП
Как объяснили в ПриватБанке, для открытия счетов нужно сделать всего несколько шагов, на что понадобится несколько минут. А именно нужно:
- авторизироваться в Приват24;
- выбрать меню Сервисы-Бизнес и опцию открытия счета для физлица-предпринимателя;
- предоставить рассказ о собственном бизнесе;
- выбрать бизнес-карту и тарифный пакет для обслуживания;
- подтвердить открытие счета;
- заказать бизнес-карту.
При этом банк автоматически заполнит большинство информации на основе имеющихся данных о клиенте. Поэтому процесс станет быстрым и удобным.
Услуга открытия счета бесплатна. Для новых физлиц-предпринимателей действует специальное предложение — три месяца без абонплаты за обслуживание счета.
Что еще стоит знать
Напомним, ПриватБанк ввел для своих клиентов новую услугу — снятие наличных денег на кассе при оплате картой за границей. Услуга была реализована в сотрудничестве с Mastercard и позволяет избежать дополнительных комиссий иностранных банков-эквайеров.
Ранее мы писали, что в системе защиты государственного финучреждения "ПриватБанк" существуют определенные пробелы, позволяющие мошенникам противоправное списание денег с карт клиентов. В банке рассказали, когда не удается защитить деньги клиентов.
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