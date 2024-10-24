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Клієнти ПриватБанку скаржаться на повну відсутність захисту грошей від шахраїв

24 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк допускає списання грошей з карток клієнтів — що не так із системою захисту
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У системі захисту державної фінустанови "ПриватБанк" існують певні прогалини, які дозволяють шахраям протиправне списання грошей з карток клієнтів. У банку розповіли, коли не вдається захистити гроші клієнтів.

Про це йдеться у скарзі на порталі "Мінфін".

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Протиправне списання грошей з картки ПриватБанку

Клієнт банку розповів, що отримав на телефоні повідомлення про намагання списати гроші, однак грошей було недостатньо, тому операцію відхилили.

"Сьогодні майже о шостій ранку побачив на телефоні повідомлення від Приват24 "недостатньо коштів". Не вистачило на домінос піццу у Хьюстоні. Дивлюсь навколо — а я не в Хьюстоні та навіть не в США. Ми живемо в час, коли дані картки можуть буть вкрадені будь-ким навіть на надійних сайтах, тому якщо б це була спроба сплати в інтернеті, я навіть не написав би сюди", — повідомив він.

Чоловік здивований ситуацією, адже це була безконтактна сплата карткою. Картка при цьому була у нього і пристрої ApplePay також.

"Ні я, ні оператор підтримки не бачить, як саме була проведена ця безконтактна операція. До оператора питань немає, він зробив все, що зміг. А до банку в мене питання. Як можлива безконтактна оплата? Якщо фізично картка в мене, та я не отримував повідомлень про додавання до незнайомих мені пристроїв для applepay/googlepay", — зауважив українець.

Він припускає, що дані картки були викрадені в інтернеті, на цей випадок ліміт інтернет сплат нуль. Питання до банку — як система безпеки дозволила додати дані картки, в якийсь пристрій для безконтактної оплати без жодного повідомлення.

Вважає, що йому пощастило, що на картці не було грошей, тому що інтернет-ліміт би не спрацював на операцію і картку б вичистили за лічені хвилини.

"Якщо мої висновки невірні — прошу надати мені відповідь, як саме це відбулося", — запитав клієнт.

 

ПриватБанк скарги
Джерело: Мінфін

Пояснення ПриватБанку

Як пояснили у ПриватБанку, оплата в інтернеті можлива за умови володіння даними картки. Йдеться про СVV код, термін дії, номер картки.

Таку інформацію шахраї можуть отримати не тільки з необережності, а й більш витонченим методом: з камери спостереження на касах магазину, через "ненадійні" сайти.

"Ми завжди радимо клієнтам бути уважними і слідувати простим правилам (безпеки. — Ред.)", — йдеться у повідомленні.

Також у банку дали дієві поради, доступні за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк змінив правила зняття готівки за кордоном. Запровадивши нову послугу, банк став новатором з-поміж інших банківських установ.

Також ми писали, що ПриватБанк не дозволяє громадянам пересилати гроші своїм колишнім клієнтам, з якими розірвали співпрацю і які відкрили рахунки в інших банках. Про неможливість здійснити переказ грошей на ім'я таких осіб скаржаться клієнти.

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