ПриватБанк начислит за некоторые операции 3 000 грн: кто получит

Банковское отделение, карта и телефон. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

До 20 июля 2026 года государственный "ПриватБанк" за совершение некоторых финансовых операций начислит бонус до 3 000 грн и предоставит шанс выиграть iPhone 17 Pro Max. Для этого необходимо соблюсти определенные условия при переводах по номеру телефона с помощью карты Visa.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на сайт банка.

Кто получит бонусы за переводы в ПриватБанке

В финансовом учреждении отмечают, что современные технологические возможности существенно упростили клиентам осуществление переводов. Речь идет о выполнении операции, зная лишь номер телефона получателя. Такой способ не требует наличия номера банковской карты, чтобы отправить средства даже на карту другого банка.

Именно за такие переводы государственный банк разыгрывает ряд призов: от денежных выплат до современных гаджетов в виде iPhone 17 Pro Max (256 ГБ, Deep Blue).

Операции по отправке или получению перевода по номеру телефона с картой Visa на сумму от 1 000 грн через мобильное приложение "Приват24" автоматически будут участвовать в акции.

Согласно правилам, чем больше будет совершено переводов, тем больше шансов у клиента получить подарок или кэшбэк. А именно:

1 000 грн — за один перевод по номеру телефона в течение одного этапа акции;

2 000 грн — за два перевода на номер на протяжении одной волны;

3 000 грн — за три перевода по номеру телефона в течение одного этапа.

Как отмечается, один участник акции сможет в ходе каждого этапа получать кэшбэк в размере 1 000, 2 000 и 3 000 грн, однако iPhone 17 Pro Max можно будет выиграть только один раз за всё время действия акционной программы.

Чтобы стать участником акции, необходимо

Активировать услугу пополнения карты по номеру телефона в "Приват24", если она еще не активирована; Отправить/получить перевод по номеру телефона с картой Visa на сумму от 1 000 грн в приложении.

Как отправить деньги по номеру телефона в "Приват24"

Согласно правилам, если получатель привязал свой номер телефона к номеру банковской карты, то отправить средства можно, просто указав нужный контакт, выбранный из телефонной книги на своем гаджете.

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

открыть приложение "Приват24".

перейти в меню "Перевести";

выбрать получателя из телефонной книги/ввести номер телефона;

указать сумму и подтвердить перевод.

Также можно указать номер телефона получателя вместо номера карты, не сохраняя его в телефонной книге. Такой перевод также будет выполнен мгновенно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке объяснили, как избежать угроз для детских карт. Там отметили, что для обеспечения безопасности средств на счетах необходимо соблюдать некоторые правила. В частности, речь идет об обязательной двухфакторной аутентификации по почте/в банке, сокрытии CVV-кода, срока действия карты, пароля и SMS-кодов.

Также Новини.LIVE рассказывали, как правильно обновить информацию клиентам ПриватБанка. Предоставить актуальные данные можно несколькими способами. В частности, это можно сделать лично через отделение, а также удаленно в приложении "Приват24". Там необходимо будет подтвердить отсутствие связей со странами-агрессорами (РФ/Беларусь).