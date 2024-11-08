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ПриватБанк может задерживать платежи до 180 дней — объяснение

8 ноября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк иногда задерживает платежи до 180 дней — что стоит знать
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственное финучреждение "ПриватБанк" объяснило, когда могут задерживаться произведенные платежи клиентов до 180 дней. Иногда для обработки финансовых операций необходимо предоставить дополнительные документы.

Об этом сообщили представители банка на портале Минфин.

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В банк обратился один из клиентов, у которого есть счет физлица-предпринимателя, отметив, что наблюдается задержка в поступлении важного платежа.

Мужчина хотел услышать от представителей финучреждения объяснение причины задержки, на что у него попросили написать объяснительные письма. Впоследствии получил уведомление, что соответствующий платеж может быть задержан на полгода.

Клиент просит повлиять на ситуацию, ведь речь идет о средствах, на которые необходимо осуществить закупки.

"На мой терминал ФЛП Андрея Лихосмотра клиент произвел оплату за услуги 29.10. Средства должны поступить на следующий день, но их не было. Я обратился в банк, где мне сообщили о подозрительных действиях и посоветовали написать объяснительные письма. Я все написал и подал, после чего несколько дней ждал, но никакой реакции не было. Затем получил письмо, в котором отмечалось, что банк имеет право задерживать средства на 180 дней. пожалуйста, повлияйте как-нибудь на ситуацию и проведите проверки быстрее", — говорится в обращении.

 

ПриватБанк
Обращение к ПриватБанку. Источник: Минфин

Объяснение ПриватБанка

Представители банка отреагировали на жалобу, отметив, что некоторые платежи могут попадать под усиленную проверку в целях безопасности. Платеж можно разблокировать, направив на почту ранее требуемые финучреждением документы по ссылке.

"Обращаем внимание, что скорость обработки платежа также зависит от полноты и качества предоставления необходимых документов. Наши коллеги сделают все возможное, чтобы как можно скорее помочь в решении вопроса", — сообщили в банке.

Все дополнительные вопросы можно уточнить, написав по соответствующему адресу на электронную почту.

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке объяснили, при каких условиях военным могут не начислять пеню за невыполнение обязательств перед банком, а также проценты по кредиту. Для этого необходимо предоставить специальный пакет документов.

Также ПриватБанк изменил требования по снятию наличных средств за рубежом. Услуга новаторская среди других банковских учреждений.

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