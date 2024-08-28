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ПриватБанк может блокировать доступ к кредитным лимитам — какие причины

28 августа 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк без объяснений урезает кредитные лимиты — что нужно знать
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" рассказывают о проблемах с кредитным лимитом. Банк блокирует его без подробных пояснений.

Об этом говорится в одной из жалоб на портале Минфин.

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Кредитный лимит — это максимальная сумма, на которую клиент может рассчитывать от банка. С кредитной картой "Универсальная" разрешается пользоваться как собственными деньгами, так и кредитными в любой точке мира. Кредитный лимит может достигать 200 тыс. грн.

Как отметил один из клиентов банка, он столкнулся с несправедливым отношением со стороны ПриватБанка. Не предоставив никаких рекомендаций и пояснений, финучреждение ограничило возможности карты "Универсальная", заблокировав кредитный лимит. Для восстановления доступа советуют погасить задолженность, однако граждан утверждает, что не имеет никакого долга.

"Без объяснения причин ограничили универсальную карту, заблокировав кредитный лимит. На сайте privat24 и в мобильном приложении сообщается одна и та же ложная информация: "Чтобы в дальнейшем восстановить кредитный лимит рекомендуем погашать имеющийся долг, получать зарплату на карту ПриватБанка или открыть срочный депозит". Но у меня нет и не было никаких долгов перед банком, а также имеющаяся зарплатная карточка и срочный депозит. То есть выполнены все перечисленные банком условия, однако кредитный лимит все равно заблокирован", — написал украинец.

Мужчина заметил, что обратился в банк, написал жалобу, однако на нее не получил никакой реакции от работников. Клиент возмущен недостоверной информацией, объявленной банком.

"При обращении в банк по этой проблеме они просто регистрируют жалобу, по которой не предусмотрена обратная связь. Поэтому проблема не решается и мобильное приложение и интернет-банкинг продолжают сообщать мне ложную информацию", — добавил украинец.

Что говорят в ПриватБанке

Представители банка отреагировали на жалобу, извинившись за неудобства и отметив, что специалисты должны помочь в ситуации.

"Наши специалисты уже проверяют информацию и разбираются в ситуации, по результатам рассмотрения которой с вами дополнительно свяжутся. Извините за созданные неудобства", — добавили в финучреждении.

 

ПриватБанк скарги
Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка сетуют на систему безопасности, допустившую несанкционированное списание средств. Речь идет о сумме 250 тыс. гривен.

Также мы писали, что Приватбанк допустил несанкционированное списание денег со счета клиента. Он потерял 67 долларов (в пересчете 2,78 тыс. гривен) из-за мошенников в интернете.

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