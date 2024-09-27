ПриватБанк взыскал с клиента 142 тыс. грн долга, которого не брал

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" подало в суд на клиента из-за задолженности по кредитному договору в размере почти 142 тыс. гривен, ведь мужчина уверял, что никаких кредитных соглашений не заключал. Известно, на чью сторону встал суд.

Это следует из судебного решения Коммунарского райсуда Запорожья.

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ПриватБанк хотел взыскать в судебном порядке с клиента 141,7 тыс. гривен из-за задолженности по кредиту.

Сам же гражданин уверял, что не заключал с банком кредитный договор от 23 февраля 2022 года, как утверждает банк. Утверждал, что ни на одном из приложенных финучреждением документов не было его подписей и речь идет о бумажных копиях электронных доказательств, тогда как копия электронного доказательства не может считаться письменным доказательством.

В свою очередь суд выяснил, что 22 ноября 2021 года мужчина подписал заявление о присоединении к условиям и правилам предоставления банковских услуг ПриватБанка. Подпись оставил собственноручно на планшете, согласно требованию постановления НБУ. Затем стороны в феврале 2022 заключили договор о срочном кредите в 129,8 тыс. гривен путем перечисления денег на текущий счет клиента. Еще он изъявил желание получить услугу "Мгновенная рассрочка. Кредит наличными", подписал паспорт кредита с помощью ОТР пароля и кредитный договор. Дополнительно подписал график кредита и согласованные условия сервиса.

Вердикт судебной инстанции

Как следует из решения, суд удовлетворил иск ПриватБанка. С гражданина будет взыскан в пользу банка долг по кредитному договору в размере 141,7 тыс. гривен.

"В результате невыполнения условий договора ответчиком, были нарушены права банка как кредитодателя. Таким образом, учитывая вышеизложенное и оценивая принадлежность, допустимость каждого доказательства отдельно, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, рассмотрев дело в пределах заявленных требований, суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца АО КБ "ПриватБанк" необходимо взыскать задолженность в сумме 141 770 гривен, удовлетворив исковые требования", — говорится в решении.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на несправедливую систему страховых выплат в случае заболеваний. Украинец платил деньги годами, а когда возникла необходимость — ему отказали в выплатах.

Также мы писали, что государственный "ПриватБанк" заблокировал доступ ко всем счетам клиентки, которая находится за границей как беженка. Женщина возмущена цинизмом государственной политики в отношении своих граждан, ведь финучреждение не направило предупреждения.